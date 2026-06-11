Η Σοφία Βεργκάρα σε «ρυθμό» Μουντιάλ: Σχεδιάζει πάρτυ για να υποστηρίξει την πατρίδα της, Κολομβία

H 56χρονη σταρ δεν σχεδιάζει μόνο να παρακολουθήσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και να διοργανώσει μια σειρά από πάρτι για να γιορτάσει την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση

Ανθή Κουρεντζή

Η Σοφία Βεργκάρα σε «ρυθμό» Μουντιάλ: Σχεδιάζει πάρτυ για να υποστηρίξει την πατρίδα της, Κολομβία

Η Σοφία Βεργκάρα κρατώντας την σημαία της Κολομβίας / AP

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Η Σοφία Βεργκάρα ετοιμάζεται για το «FIFA World Cup 2026».

Η 56χρονη σταρ του «Modern Family» αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δεν σχεδιάζει μόνο να παρακολουθήσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και να διοργανώσει μια σειρά από πάρτι για να γιορτάσει τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Είναι το φαγητό. Είναι λίγο ποτό και χορός. Αυτό είναι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε η ηθοποιός, η οποία θα υποστηρίζει φυσικά τη γενέτειρά της, την Κολομβία. «Και η ενέργεια του αγώνα, η ενέργεια του κόσμου — νομίζω ότι θα είναι ένας απίστευτος μήνας για όλους».

Η Βεργκάρα εξήγησε ότι ένα επιτυχημένο πάρτι χρειάζεται καλό φαγητό, ποτά, μουσική, διακόσμηση και όλα εκείνα τα στοιχεία που δημιουργούν μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα.

Βεργκάρα

Η Σοφία Βεργκάρα κρατώντας την σημαία της Κολομβίας / AP

Και φυσικά, από το μενού της δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι empanadas.

«Ο γιος μου κι εγώ έχουμε μια premium λατινοαμερικανική εταιρεία empanadas που ονομάζεται TOMA Empanadas και είναι τόσο εύκολη λύση», είπε.

«Είναι το ιδανικό φαγητό για πάρτι, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να τις ζεστάνεις και να τις σερβίρεις. Και είναι πολύ διασκεδαστικό γιατί αρέσουν σε όλους. Στην πραγματικότητα, πάντα μου τελειώνουν!».

Παρότι σκοπεύει να παρακολουθήσει ορισμένους αγώνες του Μουντιάλ από κοντά, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν να βρεθεί σε όλα τα παιχνίδια που θα ήθελε. Γι’ αυτό η Σοφία Βεργκάρα δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένη που θα διοργανώσει αθλητικές «βεγγέρες» στο σπίτι της, ειδικά επειδή γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί τη σωστή ατμόσφαιρα.

«Νομίζω ότι αν έχεις κακό φαγητό, για μένα έχεις ήδη καταστρέψει το πάρτι», λέει για τα λάθη που δεν θα έκανε ποτέ ως οικοδέσποινα. «Και επίσης ο κακός φωτισμός. Αν βρίσκεσαι σε έναν πολύ φωτεινό χώρο που δεν είναι ζεστός και φιλόξενος, ο κόσμος δεν μπαίνει ποτέ στο σωστό κλίμα».

Αυτή η ατμόσφαιρα — ειδικά όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο — είναι καθοριστική, σύμφωνα με την ηθοποιό.

Όπως εξηγεί, στην Κολομβία το ποδόσφαιρο αποτελεί σχεδόν εθνική υπόθεση.

«Όλη η χώρα παραλύει όταν υπάρχει ένας σημαντικός ποδοσφαιρικός αγώνας», λέει χαρακτηριστικά. «Όταν είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους, τότε πραγματικά απολαμβάνεις ο ένας τον άλλον, τρώτε, διαφωνείτε, παραπονιέστε και διασκεδάζετε. Αυτό είναι το ωραίο».

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