Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

Για τον σταρ που θα ήθελε να κάνει σεξ, την έλξη της προς τις τοξικές ερωτικές σχέσεις και το πώς κατάφερε να επουλώσει τις πληγές της μετά τον «δύσκολο» χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ μίλησε σε νέα της συνέντευξη στο podcast Films To Be Buried With η Τζένιφερ Λόπεζ.

Συνομιλώντας με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», η 56χρονη σταρ μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την αγάπη της για την ταινία «True Romance».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός λάτρη της ποπ κουλτούρας που κλέβει κοκαΐνη από τον νταβατζή της νέας του συζύγου και προσπαθεί να την πουλήσει στο Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα να τον καταδιώκουν οι γκάνγκστερ στους οποίους ανήκουν τα ναρκωτικά.

«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι σκοτεινοί χαρακτήρες στην ταινία. Ο Christian Slater, που δουλεύει σε δισκοπωλείο και έχει παραισθήσεις με τον Elvis Presley, τον οποίο υποδύεται ο Val Kilmer... Η Patricia Arquette δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ως ιερόδουλη με χρυσή καρδιά, τόσο γλυκιά. Και μετά έχεις τον Dennis Hopper και τον πατέρα της, τον Christopher Walken, σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές όλων των εποχών ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς. Έπειτα τον Brad Pitt ως μαστουρωμένο τύπο, τον James Gandolfini, τον Gary Oldman... Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου. Ήταν όλοι τους απίστευτα καλοί σε αυτή την ταινία», δήλωσε η ηθοποιός.

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