Δάκρυα συγκίνησης για την Τζένιφερ Λόπεζ στην αποφοίτηση του γιου της, Μαξ

Η συγκινητική στιγμή της Τζένιφερ Λόπεζ στην αποφοίτηση του γιου της

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Δάκρυα συγκίνησης για την Τζένιφερ Λόπεζ στην αποφοίτηση του γιου της, Μαξ
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  • Η Τζένιφερ Λόπεζ συγκινήθηκε στην αποφοίτηση του γιου της, Μαξ, από το λύκειο στο UCLA.
  • Ο Μαξ αποφοίτησε παρουσία της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Όσκαρ και των παππούδων τους.
  • Η τελετή περιλάμβανε θερμή αγκαλιά μεταξύ της Λόπεζ και του Μαξ μετά την παραλαβή του απολυτηρίου.
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της για την ανεξαρτητοποίηση των παιδιών της.
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Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε την αποφοίτηση του γιου της, Μαξ Μουνίζ, από το λύκειο την περασμένη εβδομάδα. Ο 18χρονος αποφοίτησε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο UCLA, παρουσία της μητέρας του, του αδελφού του, Όσκαρ Μουνίζ και άλλων μελών της οικογένειας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς παρακολουθούσε τον γιο της να παραλαμβάνει το απολυτήριό του. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, τον αγκάλιασε θερμά μετά την αποφοίτησή του.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι παππούδες του Μαξ, Γουαδαλούπε και Ντέιβιντ Λόπεζ, καθώς και ο επί χρόνια μάνατζερ της τραγουδίστριας, Μπένι Μεδίνα. Ο Όσκαρ Μουνίζ, που στο παρελθόν ήταν γνωστός ως Έμι, ήταν επίσης παρών.

Ο Μαξ και ο Όσκαρ είναι τα παιδιά της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μαρκ Άντονι. Ο Όσκαρ είχε ήδη αποφοιτήσει νωρίτερα από διαφορετικό σχολείο.

Η αποφοίτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε συγκινημένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ για το ενδεχόμενο τα παιδιά της να φύγουν σύντομα από το οικογενειακό σπίτι, παραδεχόμενη ότι κλαίει εδώ και μήνες στη σκέψη ότι τα δίδυμα μεγαλώνουν και ανεξαρτητοποιούνται.

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