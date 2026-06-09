Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσιάζει με μπικίνι στο Netflix -Τι απαντά στις φήμες για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν

Η 56χρονη σταρ μαγνητίζει τα βλέμματα στα γυρίσματα του «Office Romance», ενώ σχολιάζει το ειδύλλιο με τον συμπρωταγωνιστή της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσιάζει με μπικίνι στο Netflix -Τι απαντά στις φήμες για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν
LIFESTYLE
3'
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Snapshot
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε με μπικίνι στα γυρίσματα της ρομαντικής κομεντί «Office Romance» του Netflix, όπου υποδύεται την Τζάκι Κρουζ.
  • Στην ταινία, η Λόπεζ παίζει διευθύνουσα σύμβουλο και πιλότο που ερωτεύεται τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, ρόλο που ερμηνεύει ο Μπρετ Γκόλντσταϊν.
  • Φήμες για σχέση μεταξύ Λόπεζ και Γκόλντσταϊν διαψεύστηκαν από την ίδια την ηθοποιό, η οποία δήλωσε ότι δεν έχει ερωτική σχέση με κανέναν.
  • Η Λόπεζ επαίνεσε τη χημεία της με τον συμπρωταγωνιστή της, χαρακτηρίζοντας τον ευγενικό, γοητευτικό και έξυπνο.
  • Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους προκάλεσαν φήμες, αλλά οι δύο διατήρησαν επαγγελματική σχέση κατά τα γυρίσματα.
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Τα βλέμματα τράβηξε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της νέας ρομαντικής κομεντί του Netflix, «Office Romance», καθώς εμφανίστηκε με μπικίνι σε σκηνή που γυρίστηκε σε παραλία μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η 56χρονη σταρ, η οποία υποδύεται την Τζάκι Κρουζ στην ταινία, φορούσε ένα καφέ μπικίνι με κορδόνια, ενώ απολάμβανε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία στο πλευρό του Γκόλντσταϊν, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ντάνιελ Μπλάντσφλαουερ.

Χαλαρές στιγμές στα γυρίσματα

Σε απόσπασμα από τα γυρίσματα, η Λόπεζ φαίνεται να διορθώνει το δέσιμο στο κάτω μέρος του μαγιό της και να απομακρύνει την άμμο από το σώμα της, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Θεέ μου, έχω τόση άμμο πάνω μου!»

Η ηθοποιός συνέχισε αστειευόμενη για την κατάσταση, προσφέροντας μια πιο ανάλαφρη στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της παραγωγής.

Λόπεζ

Μια ρομαντική ιστορία στον αέρα

Στην ταινία, η Λόπεζ υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο αεροπορικής εταιρείας και πιλότο, η οποία ερωτεύεται τον νέο νομικό σύμβουλο της εταιρείας, ρόλο που αναλαμβάνει ο Γκόλντσταϊν.

Το ειδύλλιο των χαρακτήρων αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ιστορίας, με τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών να έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια.

Οι φήμες για σχέση εκτός πλατό

Άνθρωποι από το περιβάλλον της παραγωγής έκαναν λόγο για ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Αμερικανικά μέσα υποστήριξαν ότι οι δυο τους διατηρούσαν άριστες σχέσεις και συχνά αντάλλασσαν φιλικές στιγμές στο πλατό, χωρίς ωστόσο να αφήνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα να επηρεαστούν.

Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, μεταξύ των οποίων και μια επίσκεψη στο θεατρικό έργο «Oh, Mary!» στη Νέα Υόρκη, τροφοδότησαν περαιτέρω τις σχετικές φήμες.

Η Λόπεζ διαψεύδει τα σενάρια

Η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ, πάντως, ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει ερωτική σχέση ανάμεσα σε εκείνη και τον συμπρωταγωνιστή της.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Today», απάντησε στις φήμες λέγοντας ότι συχνά συνδέεται ερωτικά με συνεργάτες της από τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν διατηρεί σχέση με τον Γκόλντσταϊν, η απάντησή της ήταν σύντομη και σαφής: «Δεν βγαίνω με κανέναν».

λόπεζ

«Υπέροχη χημεία» στην οθόνη

Παρά τη διάψευση των φημών, η Λόπεζ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον συμπρωταγωνιστή της. Σε δηλώσεις της στο κόκκινο χαλί της παρουσίασης του Netflix τον Μάιο, ανέφερε ότι η χημεία τους αναπτύχθηκε φυσικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Όπως είπε, αρχικά περίμενε να γνωρίσει έναν πιο «σκληρό» χαρακτήρα, ωστόσο ανακάλυψε έναν άνθρωπο ευγενικό, γοητευτικό και ιδιαίτερα έξυπνο, στοιχεία που - όπως παραδέχθηκε - αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη για την ίδια.

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