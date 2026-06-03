Η Τζένιφερ Λόπεζ «ανέβασε» ξανά την θερμοκρασία στο κόκκινο χαλί παραδίδοντας μαθήματα στυλ
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της 56χρονης σταρ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Office Romance» στη Νέα Υόρκη
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Η Τζένιφερ Λόπεζ τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας της ταινίας «Office Romance», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Regal Union Square της Νέας Υόρκης την Τρίτη 2 Ιουνίου.
Η 56χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια επέλεξε μια εντυπωσιακή haute couture δημιουργία από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 της Miss Sohee, η οποία αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και αναδείκνυε το ντεκολτέ της.
Η Λόπεζ φωτογραφήθηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Brett Goldstein, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο της νέας ρομαντικής κομεντί που θα κυκλοφορήσει στο Netflix.
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