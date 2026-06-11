Δάκρυσε η Τζένιφερ Λόπεζ μιλώντας για τον πατέρα της: «Με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά»

«Προσπαθούσα να διαχειριστώ σύνθετα συναισθήματα, ήταν μία δύσκολη περίοδος και με μία κίνηση άλλαξε τα πάντα», εξομολογήθηκε συγκινημένη η 56χρονη σταρ για τον πατέρα της

Ανθή Κουρεντζή

Δάκρυσε η Τζένιφερ Λόπεζ μιλώντας για τον πατέρα της: «Με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά»

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ στο podcast «Films To Be Buried With» με τον συμπρωταγωνιστή της στη νέα της ταινία «Office Romance», Brett Goldstein αλλά και για το πώς ο πατέρας της τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ το 2024 βραζιλιάνικη βιογραφική ταινία «I'm Still Here» την επηρέασε βαθιά, καθώς εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να διαχειριστεί πολύ σύνθετα συναισθήματα που κυριαρχούσαν μέσα της.

Ο Goldstein τη ρώτησε: «Ποια ταινία άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα ή σε έκανε να δεις τον κόσμο διαφορετικά;»

Η Λόπεζ απάντησε: «Πριν από μερικά χρόνια αρρώστησα πολύ την περίοδο των Χριστουγέννων. Η οικογένειά μου ήταν στην πόλη. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα ξαδέλφια μου, όλοι. Ο πατέρας μου, ο David Lopez, δεν είναι άνθρωπος που κάθεται να δει ταινίες. Η μητέρα μου, η Guadalupe Rodríguez, αντίθετα, λάτρευε τις ταινίες, τη διασκέδαση, τα μιούζικαλ — όλα αυτά τα πήρα από εκείνη».

Τελικά, ο πατέρας της δέχτηκε να παρακολουθήσει μαζί της την ταινία, στην οποία η Fernanda Torres υποδύεται την πραγματική Eunice Paiva, της οποίας ο πολιτικός σύζυγος, Rubens Paiva (τον οποίο υποδύεται ο Selton Mello), εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας (1964-1985).

Η Jennifer εξήγησε: «Νομίζω ότι δέχτηκε να τη δει επειδή ήμουν άρρωστη. Και εκείνη την περίοδο της ζωής μου περνούσα ένα διαζύγιο και σκεφτόμουν πολύ τα παιδιά μου».

«Ο πατέρας μου καθόταν εκεί και ξαφνικά συνέβη κάτι μέσα μου. Άρχισα να κλαίω, καθώς άρχισα να σκέφτομαι τα πάντα σχετικά με τα παιδιά μου, τη σχέση μου με τον πατέρα μου — όλα ήρθαν μαζί την ίδια στιγμή», αφηγήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Όλη μου η οικογένεια ήξερε ότι περνούσα μια δύσκολη περίοδο. Ο πατέρας μου γύρισε και είδε το πρόσωπό μου. Προσπαθούσα να κλάψω αθόρυβα — αλλά όταν προσπαθείς να κλάψεις αθόρυβα, τότε τα δάκρυα κυλούν σαν καταρράκτης στο πρόσωπό σου», πρόσθεσε η 56χρονη σταρ.

Η Λόπεζ θυμήθηκε ότι ο πατέρας της τη ρώτησε τι συνέβαινε, οδηγώντας σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που, όπως λέει, τη βοήθησε να προχωρήσει μπροστά.

Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ με τον πατέρα της, Ντέιβιντ

«Του είπα: “Οι πατεράδες είναι τόσο σημαντικοί”. Και τότε ήρθε κοντά μου, έπιασε το πρόσωπό μου και μου είπε: “Σ’ αγαπώ. Πάντα σ’ αγαπούσα”. Και εκείνη η στιγμή άλλαξε τη ζωή μου. Θεράπευσε ένα κομμάτι μου που χρειαζόταν να θεραπευτεί, ώστε να μπορέσω να αφήσω πίσω εκείνη την περίοδο της ζωής μου και αυτού του είδους τις σχέσεις. Έτσι, αυτή η ταινία με άλλαξε και με βοήθησε να εξελιχθώ».

Όταν ο Brett Goldstein την ευχαρίστησε για την «υπέροχη ιστορία», η Λόπεζ γέλασε μέσα από τα δάκρυά της και του είπε: «Θα βάλεις κι εσύ τα κλάματα; Κλάψε μαζί μου! Γιατί με αφήνεις μόνη μου;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού: Παππούς παρέλαβε λάθος παιδί από παιδικό σταθμό και κανείς δεν το αντιλήφθηκε

23:44LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα σε «ρυθμό» Μουντιάλ: Σχεδιάζει πάρτυ για να υποστηρίξει την πατρίδα της, Κολομβία

23:39ΥΓΕΙΑ

Γιατρός προειδοποιεί: Τα 2 «αθόρυβα» λάθη στο αεροπλάνο που μπορεί να καταστρέψουν το ταξίδι σου

23:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πελάτης μου είναι ο Θεός»: Δείτε εκλπηκτικές φωτογραφίες από τα εγκαίνια της Sagrada Familia, του θαύματος αρχιτεκτονικής, που ολοκληρώθηκαν χτες

23:30TRAVEL

Το «μυστικό» για φθηνότερα ταξίδια: Πότε να κλείνεις ξενοδοχείο για να έχεις έκπτωση έως 40%

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργοδότης ζήτησε πίσω το δώρο Πάσχα λόγω λογιστικού λάθους

23:14LIFESTYLE

Δάκρυσε η Τζένιφερ Λόπεζ μιλώντας για τον πατέρα της: «Με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά» - Η εξομολόγηση για το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πετρέλαιο: Πτώση της τιμής του κάτω από τα 90 δολάρια

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Αν δεν υπάρξει πολιτικό σχέδιο που θα δώσει ελπίδα, μπορώ να αποσυρθώ από την πολιτική

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου Κρήτης

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (14/6)

22:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταύρος Καφούνης: «Ήρθε η ώρα να εξοφληθεί η υποσχετική της περσινής ΔΕΘ»

22:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: H βεβαιότητα έχει κόστος- Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην ευρωζώνη

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:42ANNOUNCEMENTS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου Κρήτης

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Flyover: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Νίκο Σερβετά: «Η δημοσιογραφία ήταν ο τρόπος που καταλάβαινες τον κόσμο» - Τα συγκινητικά μηνύματα στα social media

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ