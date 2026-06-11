Δάκρυσε η Τζένιφερ Λόπεζ μιλώντας για τον πατέρα της: «Με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά»

Για την δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ μίλησε η Τζένιφερ Λόπεζ στο podcast «Films To Be Buried With» με τον συμπρωταγωνιστή της στη νέα της ταινία «Office Romance», Brett Goldstein αλλά και για το πώς ο πατέρας της τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ το 2024 βραζιλιάνικη βιογραφική ταινία «I'm Still Here» την επηρέασε βαθιά, καθώς εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να διαχειριστεί πολύ σύνθετα συναισθήματα που κυριαρχούσαν μέσα της.

Ο Goldstein τη ρώτησε: «Ποια ταινία άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα ή σε έκανε να δεις τον κόσμο διαφορετικά;»

Η Λόπεζ απάντησε: «Πριν από μερικά χρόνια αρρώστησα πολύ την περίοδο των Χριστουγέννων. Η οικογένειά μου ήταν στην πόλη. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα ξαδέλφια μου, όλοι. Ο πατέρας μου, ο David Lopez, δεν είναι άνθρωπος που κάθεται να δει ταινίες. Η μητέρα μου, η Guadalupe Rodríguez, αντίθετα, λάτρευε τις ταινίες, τη διασκέδαση, τα μιούζικαλ — όλα αυτά τα πήρα από εκείνη».

Τελικά, ο πατέρας της δέχτηκε να παρακολουθήσει μαζί της την ταινία, στην οποία η Fernanda Torres υποδύεται την πραγματική Eunice Paiva, της οποίας ο πολιτικός σύζυγος, Rubens Paiva (τον οποίο υποδύεται ο Selton Mello), εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας (1964-1985).

Η Jennifer εξήγησε: «Νομίζω ότι δέχτηκε να τη δει επειδή ήμουν άρρωστη. Και εκείνη την περίοδο της ζωής μου περνούσα ένα διαζύγιο και σκεφτόμουν πολύ τα παιδιά μου».

«Ο πατέρας μου καθόταν εκεί και ξαφνικά συνέβη κάτι μέσα μου. Άρχισα να κλαίω, καθώς άρχισα να σκέφτομαι τα πάντα σχετικά με τα παιδιά μου, τη σχέση μου με τον πατέρα μου — όλα ήρθαν μαζί την ίδια στιγμή», αφηγήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Όλη μου η οικογένεια ήξερε ότι περνούσα μια δύσκολη περίοδο. Ο πατέρας μου γύρισε και είδε το πρόσωπό μου. Προσπαθούσα να κλάψω αθόρυβα — αλλά όταν προσπαθείς να κλάψεις αθόρυβα, τότε τα δάκρυα κυλούν σαν καταρράκτης στο πρόσωπό σου», πρόσθεσε η 56χρονη σταρ.

Η Λόπεζ θυμήθηκε ότι ο πατέρας της τη ρώτησε τι συνέβαινε, οδηγώντας σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που, όπως λέει, τη βοήθησε να προχωρήσει μπροστά.

Η Τζένιφερ Λόπεζ με τον πατέρα της, Ντέιβιντ

«Του είπα: “Οι πατεράδες είναι τόσο σημαντικοί”. Και τότε ήρθε κοντά μου, έπιασε το πρόσωπό μου και μου είπε: “Σ’ αγαπώ. Πάντα σ’ αγαπούσα”. Και εκείνη η στιγμή άλλαξε τη ζωή μου. Θεράπευσε ένα κομμάτι μου που χρειαζόταν να θεραπευτεί, ώστε να μπορέσω να αφήσω πίσω εκείνη την περίοδο της ζωής μου και αυτού του είδους τις σχέσεις. Έτσι, αυτή η ταινία με άλλαξε και με βοήθησε να εξελιχθώ».

Όταν ο Brett Goldstein την ευχαρίστησε για την «υπέροχη ιστορία», η Λόπεζ γέλασε μέσα από τα δάκρυά της και του είπε: «Θα βάλεις κι εσύ τα κλάματα; Κλάψε μαζί μου! Γιατί με αφήνεις μόνη μου;»

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