Η Κέιτ Χάντσον ευχήθηκε για τα γενέθλια του συντρόφου της με μία προσωπική τους στιγμή στο κρεβάτι

Η Κέιτ Χάντσον ευχήθηκε στον αγαπημένο της, Danny Fujikawa, για τα γενέθλιά του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η 47χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια προσωπική ματιά στην οικογενειακή της ζωή, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών με αφορμή τα 40ά γενέθλια του αρραβωνιαστικού της.

«Άλλη μία χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο ☀️♥️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Ο καλύτερος σύντροφος και ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».

Μαζί με τα τρυφερά λόγια της, η Χάντσον δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα ρομαντικό φιλί, ενώ σε ένα άλλο γλυκό στιγμιότυπο αγκαλιάζουν την 7χρονη κόρη τους, Rani Rose.

Στη συλλογή των φωτογραφιών περιλαμβανόταν επίσης μια πιο προσωπική εικόνα, που δείχνει την ηθοποιό και τον Fujikawa να χαλαρώνουν αγκαλιά στο κρεβάτι, φορώντας λευκές ρόμπες.

https://www.instagram.com/p/DZaPREgkXSr/

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