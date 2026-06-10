Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ αναμένεται να είναι ένας από τους ακριβότερους όλων των εποχών

Πόσο ακριβός μπορεί να γίνει ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι; Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος μόνο για τον χώρο της τελετής θα μπορούσε να εκτοξεύσει τον συνολικό προϋπολογισμό σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Όπως αναφέρει το TMZ, το ζευγάρι φέρεται να έχει επιλέξει το θρυλικό «Madison Square Garden» για τη γαμήλια τελετή του. Το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα για ενοικίαση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κράτηση αφορά τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Travis Kelce / AP

Αυτό σημαίνει ότι μόνο η ενοικίαση του χώρου ενδέχεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα για τη διακόσμηση, την ασφάλεια, τη φιλοξενία των καλεσμένων, τις καλλιτεχνικές εμφανίσεις και τις υπόλοιπες πολυτελείς παροχές που συνήθως συνοδεύουν έναν γάμο τέτοιου βεληνεκούς.

Με δεδομένο ότι η Τέιλορ Σουίφτ είναι μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως και ο Τράβις Κέλσι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, πολλοί εκτιμούν ότι η τελετή τους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο λαμπερά και ακριβά κοσμικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

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