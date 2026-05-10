Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

 Η Τέιλορ Σουίφτ επισκέφτηκε την Αθήνα για να παραστεί στον γάμο στενού φίλου του συντρόφου της, Γιώργου Καρλαύτη

Σωτήρης Σκουλούδης

  • Η παρουσία της οργανώθηκε με αυστηρή διακριτικότητα και αυστηρά μέτρα αποφυγής δημοσιότητας.
  • Διέμεινε για δύο βράδια σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Γλυφάδα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
  • Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο, σε εκκλησία εντός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.
  • Η Τέιλορ Σουίφτ αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, ολοκληρώνοντας μια σύντομη και «αθόρυβη» επίσκεψη.
Στην Αθήνα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Τέιλορ Σουίφτ, σε μια επίσκεψη που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποκαλύπτεται από το Newsbomb.

Σύμφωνα με αποκλειστικές και απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ ταξίδεψε στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστεί στον γάμο στενού φίλου του συντρόφου της και συγκεκριμένα του γνωστού σταρ του NFL, Γιώργου Καρλαύτη.

Η παρουσία της οργανώθηκε με απόλυτη διακριτικότητα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα αποφυγής δημοσιότητας.

Η Τέιλορ Σουίφτ διέμεινε για δύο βράδια σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γλυφάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους αλλά και προστατευμένους προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο, σε εκκλησία που βρίσκεται εντός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Η παραμονή της στην Ελλάδα ήταν σύντομη, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, ολοκληρώνοντας μια «αθόρυβη» επίσκεψη που, παρά τη μυστικότητα, δεν πέρασε απαρατήρητη.

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

