Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή
Η Τέιλορ Σουίφτ επισκέφτηκε την Αθήνα για να παραστεί στον γάμο στενού φίλου του συντρόφου της, Γιώργου Καρλαύτη
Στην Αθήνα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Τέιλορ Σουίφτ, σε μια επίσκεψη που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποκαλύπτεται από το Newsbomb.
Σύμφωνα με αποκλειστικές και απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ ταξίδεψε στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστεί στον γάμο στενού φίλου του συντρόφου της και συγκεκριμένα του γνωστού σταρ του NFL, Γιώργου Καρλαύτη.
Η παρουσία της οργανώθηκε με απόλυτη διακριτικότητα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα αποφυγής δημοσιότητας.
Η Τέιλορ Σουίφτ διέμεινε για δύο βράδια σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γλυφάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους αλλά και προστατευμένους προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο, σε εκκλησία που βρίσκεται εντός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.
Η παραμονή της στην Ελλάδα ήταν σύντομη, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, ολοκληρώνοντας μια «αθόρυβη» επίσκεψη που, παρά τη μυστικότητα, δεν πέρασε απαρατήρητη.