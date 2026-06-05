Η Τέιλορ Σουίφτ κατέγραψε νέο ρεκόρ ως η πιο πλούσια γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής

Η Τέιλορ Σουίφτ διαθέτει πλέον περιουσία που ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ένα νέο εντυπωσιακό οικονομικό ορόσημο στην καριέρα της.

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση για την περιουσία της 36χρονης δημιουργού της επιτυχίας «I Knew You Were Trouble» δημοσιεύθηκε από το Forbes στο πλαίσιο της λίστας «Iconoclast 50».

Taylor Swift’s net worth has reached $2 billion, according to Forbes.



The milestone comes largely thanks to her record-breaking 2023-24 “Eras Tour,” recent releases including “The Tortured Poets Department” and “The Life of a Showgirl,” and the re-recordings of her past catalog.… pic.twitter.com/1QK3u28LwF

— Variety (@Variety) June 4, 2026



Πρόκειται για μια ετήσια κατάταξη που αναδεικνύει προσωπικότητες από τους χώρους των οικονομικών, των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της φιλανθρωπίας, οι οποίες, σύμφωνα με το περιοδικό, «αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο, ανατρέπουν τα δεδομένα στους κλάδους τους και αμφισβητούν το κατεστημένο».

Η παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στη συγκεκριμένη λίστα υπογραμμίζει όχι μόνο την εμπορική επιτυχία της ως καλλιτέχνιδα, αλλά και την επιρροή που έχει ασκήσει στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, ιδιαίτερα μέσα από τις στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις της και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δικαιώματα του μουσικού της έργου.

Η Τέιλορ Σουίφτ / AP

Παρά τη θεαματική άνοδο της περιουσίας της Τέιλορ Σουίφτ, η κορυφή της λίστας των πλουσιότερων μουσικών εξακολουθεί να ανήκει στον Jay-Z, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σήμερα στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια κατηγορία των δισεκατομμυριούχων καλλιτεχνών συγκαταλέγονται επίσης η Rihanna και η Beyoncé, με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην προσωπική ζωή της Τέιλορ Σουίφτ και στον επικείμενο γάμο της με τον Travis Kelce.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Travis Kelce / AP

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, με αρκετές αναφορές να τοποθετούν τον γάμο κοντά στην αμερικανική εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το ζευγάρι δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημες λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή τον τόπο της τελετής.

Παρά τη μυστικότητα που περιβάλλει τα σχέδιά τους, οι φήμες γύρω από τη λίστα των καλεσμένων έχουν ήδη φουντώσει. Ορισμένες διάσημες προσωπικότητες έχουν αφήσει να εννοηθεί ή έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν λάβει πρόσκληση, ενώ άλλες έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν περιλαμβάνονται στους καλεσμένους του πολυσυζητημένου γάμου.

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