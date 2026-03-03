«Swiftie»: Επίσημα στο λεξικό του Dictionary.com οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ

Επίσημα στο λεξιλόγιο του Dictionary.com εντάχθηκε ο όρος «Swiftie», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ.

Ένας όρος που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο και «τρένταρε» έντονα στα social media, πλέον αποτελεί επίσημα καταχωρημένη λέξη στο ψηφιακό λεξικό. Σύμφωνα με τον ακριβή ορισμό του ιστότοπου, «Swiftie» είναι «θαυμαστής της μουσικής της Τέιλορ Σουίφτ».

Πότε μία λέξη εντάσσεται στο Dictionary.com;

Όπως επισημαίνουν οι λεξικογράφοι του Dictionary.com, μια νέα λέξη εντάσσεται στο λεξικό μόνο όταν έχει ευρεία χρήση, είναι κατανοητή από το κοινό και εκτιμάται ότι θα παραμείνει ενεργό μέρος της γλώσσας.

Η λέξη «Swiftie» προστίθεται δίπλα σε άλλους όρους που περιγράφουν δυναμικές κοινότητες θαυμαστών, όπως το «Beyhive» για τους φίλους της Beyoncé, το «Janeite» για τους λάτρεις της Jane Austen και το «Trekkie» για τους θαυμαστές του Star Trek.

Η ένταξη του «Swiftie» στο λεξικό επιβεβαιώνει την τεράστια πολιτισμική επιρροή της Σουίφτ και τη δυναμική παρουσία της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών της.

Το τελευταίο της άλμπουμ έχει καταρρίψει ρεκόρ στις μουσικές πλατφόρμες, ενώ το τραγούδι «The Fate of Ophelia» συγκαταλέγεται στα πιο viral και δυνατά κομμάτια της, έχοντας ξεπεράσει τα 305 εκατομμύρια streams.

Οι φαν της αριθμούν εκατομμύρια παγκοσμίως, διαμορφώνοντας μια από τις πιο ενεργές και επιδραστικές μουσικές κοινότητες της εποχής.

Η Τέιλορ Σουίφτ είχε κατοχυρώσει εμπορικά τον όρο «Swiftie» το 2017, μέσω της εταιρείας TAS Rights Management LLC. Η πλήρης καταχώριση ολοκληρώθηκε το 2022, επιτρέποντας τη χρήση του όρου σε προϊόντα όπως τσάντες και είδη merchandising.

Πάνω από 1.500 νέες προσθήκες

Η φετινή χειμερινή ανανέωση του Dictionary.com συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, με περισσότερες από 1.500 νέες λέξεις και όρους. Περίπου το 26% αυτών προέρχεται από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοϊατρικής έρευνας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα «prompt engineering», «large language model» και «nanoplastic».

Σε σχετική ανακοίνωση, ο διευθυντής λεξικογραφίας της IXL Learning, Στιβ Τζόνσον, σημείωσε ότι η αγγλική γλώσσα εξελίσσεται ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων επιστημονικών και πολιτισμικών αλλαγών, τονίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία, τα ταξίδια και οι ψηφιακές κοινότητες επηρεάζουν πλέον άμεσα το σύγχρονο λεξιλόγιο.

Διαβάστε επίσης