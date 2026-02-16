Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία σε 21χρονο που σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναυλία της Taylor Swift

Ένας 21χρονος άνδρας κατηγορείται για τρομοκρατία και άλλα αδικήματα, αφού συνελήφθη το 2024 λίγο πριν από μια συναυλία της Taylor Swift στην Αυστρία, στην οποία σκόπευε να εξαπολύσει επίθεση, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Βιέννης.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον 21χρονο ύποπτο, τον οποίο δεν κατονόμασαν, ότι παρασκεύασε μικρή ποσότητα τριυπεροξειδίου της ακετόνης (TATP) και επιχείρησε να αγοράσει παράνομα όπλα. Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024, τον ίδιο μήνα που ακυρώθηκαν -την τελευταία στιγμή- οι συναυλίες της Taylor Swift, αφού οι αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν μια τρομοκρατική επίθεση.

Από την πλευρά τους, τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τον ύποπτο ως τον «Μπέραν Α.» και μετέδωσαν ότι είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί μέχρι τώρα στην Αυστρία για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο δικηγόρος του 21χρονου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για κάποιο σχόλιο, όμως στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελικές αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους και φέρεται να αναζητούσε στο διαδίκτυο πληροφορίες για ένα είδος βόμβας διασποράς που χρησιμοποιείται από αυτήν την οργάνωση, ενώ διέδιδε «προπαγανδιστικό υλικό» του Ισλαμικού Κράτους.

Εάν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο νεαρός φέρεται ότι είχε εμπλακεί και σε άλλες απόπειρες επιθέσεων στο εξωτερικό, κυρίως στο Ντουμπάι και την Κωνσταντινούπολη. Πέρυσι, δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή έναν από τους συνεργούς του, έναν Σύρο ηλικίας 16 ετών.