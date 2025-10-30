Το «6-7» είναι η «λέξη της χρονιάς» για το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com

Το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2025 και αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη φετινή σλανγκ, το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλεί… απορία.

Το Dictionary.com ανακοίνωσε πως η «λέξη της χρονιάς» για το 2025 είναι το «6-7» (επίσης «six-seven» και «67»), μια σλανγκ φράση που χρησιμοποιείται ευρέως από τη Gen Alpha, δηλαδή όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2010. Παρόλο που κάποιοι ερμηνεύουν τη φράση ως «έτσι κι έτσι» ή «ίσως αυτό, ίσως εκείνο», χρησιμοποιείται επίσης ως επιφώνημα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Dictionary.com.

«Είναι μέρος εσωτερικού αστείου, μέρος κοινωνικού σήματος και μέρος μιας ιδιότυπης performance», είπε ο Steve Johnson, διευθυντής λεξικογραφίας στην Dictionary Media Group του IXL Learning. «Όταν άνθρωποι το λένε, δεν απλώς επαναλαμβάνουν ένα meme· φωνάζουν ένα συναίσθημα. Είναι μια από τις πρώτες "λέξεις της χρονιάς" που λειτουργεί ως επιφώνημα - μια έκρηξη ενέργειας που διαχέεται και συνδέει ανθρώπους πολύ πριν συμφωνήσουν τι σημαίνει».

Η δημοφιλής φράση «6-7» και η συνοδευτική χειρονομία - να κινεί κανείς τα χέρια πάνω-κάτω με τις παλάμες προς τα πάνω, σαν να «ζυγίζει» δύο αντικείμενα ή να κάνει τον ζογκλέρ - εμφανίστηκε ακόμα και σε επεισόδιο της σειράς South Park: Στο επεισόδιο της 28ης σεζόν, ο χαρακτήρας Butters Stotch κυκλοφορεί στο δημοτικό σχολείο λέγοντας αστεία «6-7» στους φίλους του.

Από πού προέρχεται το «6-7»

Η προέλευση της φράσης «6-7» συνδέεται με το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του rapper Skrilla, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Στο τραγούδι, ο Skrilla ραπάρει: «The way that switch, I know he dyin’. 6-7. I just bipped right on the highway». Σύμφωνα με τη βάση meme και σλανγκ Know Your Meme, κάποιοι λένε ότι το «6-7» στο τραγούδι αναφέρεται στην 67η Οδό (67th Street) στη Φιλαδέλφεια, από όπου κατάγεται ο Skrilla.

Την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το τραγούδι, ο χρήστης του TikTok Matvii Grinblat μοιράστηκε βίντεο με τον διεθνή μπασκετμπολίστα LaMelo Ball (ύψος 6’7″), στο οποίο υπόβαθρο έπαιζε το lyric «6-7». Το βίντεο έφτασε τα 10,1 εκατομμύρια προβολές έως τις 28 Οκτωβρίου.

Η φράση «6-7» έσβησε προσωρινά από τη δημοτικότητα για λίγες εβδομάδες, πριν εκραγεί εκ νέου με το meme «67 Kid». Τον Μάρτιο, ο creator Cam Wilder ανέβασε ένα YouTube βίντεο από αγώνα Amateur Athletic Union στο οποίο ενθουσιώδης νεαρός φώναξε «6-7» προς την κάμερα κάνοντας τη γνωστή χειρονομία.

Η χρήση του «6-7» στην πράξη

Καθώς η φράση δεν δείχνει να υποχωρεί, δάσκαλοι άρχισαν να την ενσωματώνουν στη σχολική τάξη - είτε ως τρόπο προσέλκυσης της προσοχής των μαθητών είτε ως μέτρο πειθαρχίας. Τον Σεπτέμβριο, η νηπιαγωγός Sara James ανέβασε βίντεο στο TikTok μετρώντας έως το 10 με τα παιδιά της. Όταν έφτασαν στο 6 και στο 7, έκαναν τη χειρονομία και τα παιδιά φώναζαν με ενθουσιασμό «6-7».

Dictionary.com: Γιατί επιλέξαμε το «6-7»

Για να επιλεγεί η Λέξη της Χρονιάς 2025, οι λεξικογράφοι του Dictionary.com ανέλυσαν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων — από πρωτοσέλιδα της επικαιρότητας, τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης και άλλα στοιχεία — προκειμένου να εντοπίσουν τις λέξεις που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση στις συζητήσεις μας, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην πραγματική ζωή.

Οι αναζητήσεις για τον όρο «67» κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο από το καλοκαίρι του 2025 και μετά. Από τον Ιούνιο, οι σχετικές αναζητήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από έξι φορές, και μέχρι στιγμής η ανοδική αυτή πορεία δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Την ίδια περίοδο, οι υπόλοιποι διψήφιοι αριθμοί δεν παρουσίασαν καμία αντίστοιχη τάση - γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο στο “67”.

Οι «φιναλίστ» λέξεις της χρονιάς από το Dictionary.com

Παρόλο που το «6-7» κατέκτησε την κορυφή, στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται και οι εξής:

Agentic (agentic) – τεχνολογία ικανή να ενεργεί αυτόνομα.

(agentic) – τεχνολογία ικανή να ενεργεί αυτόνομα. Aura farming (καλλιέργεια αύρας) – η προσπάθεια διαρκούς διαμόρφωσης της εικόνας.

(καλλιέργεια αύρας) – η προσπάθεια διαρκούς διαμόρφωσης της εικόνας. Gen Z stare (αδιάφορο/άδειο βλέμμα της Γενιάς Z) – βλέμμα που χρησιμοποιείται αντί για χαιρετισμό ή μικρή συζήτηση.

(αδιάφορο/άδειο βλέμμα της Γενιάς Z) – βλέμμα που χρησιμοποιείται αντί για χαιρετισμό ή μικρή συζήτηση. Kiss cam (κάμερα φιλιού) - Η kiss cam , ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα σε αθλητικές διοργανώσεις και συναυλίες , απέκτησε νέα πολιτισμική διάσταση το καλοκαίρι του 2025, έπειτα από μια viral στιγμή που τράβηξε την προσοχή όλου του κόσμου. Στις 16 Ιουλίου , δύο στελέχη της εταιρείας δεδομένων Astronomer εμφανίστηκαν μαζί στην kiss cam κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay . Η αμήχανη αντίδρασή τους - έσκυψαν, έκρυψαν τα πρόσωπά τους και αρνήθηκαν να «συμμετάσχουν στο παιχνίδι» - μετατράπηκε αμέσως σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα viral στιγμιότυπα της χρονιάς . Ακολούθησε καταιγισμός από memes , που αντικαθιστούσαν το αρχικό ζευγάρι με χιουμοριστικούς ή ειρωνικούς συνδυασμούς προσώπων , καθιερώνοντας τον όρο kiss cam ως συνώνυμο της δημόσιας έκθεσης και της ψηφιακής «κακοχαράς» (digital schadenfreude).

Overtourism (υπερτουρισμός) – φαινόμενο όπου υπερβολικός τουρισμός σε προορισμό έχει αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

(κάμερα φιλιού) - Η , ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα σε , απέκτησε νέα πολιτισμική διάσταση το καλοκαίρι του 2025, έπειτα από μια που τράβηξε την προσοχή όλου του κόσμου. Στις , δύο στελέχη της εταιρείας δεδομένων εμφανίστηκαν μαζί στην κατά τη διάρκεια συναυλίας των . Η - έσκυψαν, έκρυψαν τα πρόσωπά τους και αρνήθηκαν να «συμμετάσχουν στο παιχνίδι» - μετατράπηκε αμέσως σε ένα από τα . Ακολούθησε , που αντικαθιστούσαν το αρχικό ζευγάρι με , καθιερώνοντας τον όρο ως και της (digital schadenfreude). (υπερτουρισμός) – φαινόμενο όπου υπερβολικός τουρισμός σε προορισμό έχει αρνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Tariff (δασμός) – επίσημος κατάλογος ή πίνακας που δείχνει τα καθήκοντα ή τελωνειακούς φόρους που επιβάλλει κυβέρνηση σε εισαγωγές/εξαγωγές.

(δασμός) – επίσημος κατάλογος ή πίνακας που δείχνει τα καθήκοντα ή τελωνειακούς φόρους που επιβάλλει κυβέρνηση σε εισαγωγές/εξαγωγές. Tradwife (παραδοσιακή σύζυγος) – παντρεμένη γυναίκα που επιλέγει τον ρόλο της νοικοκυράς/παραδοσιακής θηλυκότητας, συχνά συνδεδεμένη με συντηρητικές αντιλήψεις.

