Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει βιντεάκια και memes με το «6-7» - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται;

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «νέα γενιά» και η αργκό που δημιουργεί και χρησιμοποιεί ανέκαθεν τρέλαιναν τους ενήλικες και ειδικά τους δασκάλους.

Εκπαιδευτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν πλέον τη χρήση του όρου «6 - 7», μιας φαινομενικά ακατανόητης φράσης που ακούγεται ξαφνικά στην τάξη, συνήθως όταν κάποιος πει «six» (έξι) και οι υπόλοιποι απαντήσουν «seven» (επτά). Το «παιχνίδι» συνοδεύεται συχνά και από μια χαρακτηριστική χειρονομία με τα χέρια, σαν να «ζογκλάρει» κανείς.

Η φράση προέρχεται από το τραγούδι του ράπερ Skrilla “Doot Doot (6 7)”, που κάνει αναφορά σε έναν μπασκετμπολίστα ο οποίος έχει ύψος 6 πόδια και 7 ίντσες (περί τα 2 μέτρα). Η φράση έγινε viral μέσα από βίντεο και memes που συνδέθηκαν με τον παίκτη του NBA LaMelo Ball, σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster.

Ωστόσο, οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι το «6 – 7» έχει εξελιχθεί σε δημιουργό χάους στις τάξεις, αποσπώντας την προσοχή των μαθητών. Κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν επιβάλει ποινές στους μαθητές τους όταν η κατάσταση έγινε ενοχλητική.

«Διδάσκω εδώ και 20 χρόνια και έχω αντιμετωπίσει κάθε είδους αργκό - αλλά καμία δεν με έχει τρελάνει όσο αυτή», είπε η Άντρια Λάπλαντερ, δασκάλα γλωσσών στην έκτη τάξη του Μίσιγκαν, μιλώντας στο Today.com.

Η Λάπλαντερ, απηυδισμένη από την κατάσταση, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok εξηγώντας την ποινή που επιβάλλει σε κάθε μαθητή που ξεστομίζει τη λέξη ή κάνει τη χειρονομία.

«Δεν λέμε πια τις λέξεις “six - seven”», αναφέρει. «Αν το κάνεις, πρέπει να γράψεις μια έκθεση 67 λέξεων για το τι σημαίνει το “6 - 7”. Αν το ξανακάνεις, άλλη μια έκθεση 6 - 7 λέξεων. Και αν το επαναλάβεις πέντε φορές, η έκθεση ανεβαίνει στις 670 λέξεις».

Η δασκάλα εξηγεί ότι η τιμωρία αυτή είναι ήπια και παιδαγωγική, με στόχο να επανέλθει η πειθαρχία, αν και κάποιοι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν «6 - 7» έξω από την τάξη της για να την πειράξουν. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η χρήση αργκό μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση με τους μαθητές, αρκεί να μην διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Οι δάσκαλοι στα social media δίνουν μάχη με το «6 - 7»

Και άλλοι εκπαιδευτικοί έχουν προσφύγει στα social media, μοιραζόμενοι στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

«Μην μετράτε φωναχτά στην τάξη!», προειδοποίησε ο δάσκαλος Levi Hawk σε βίντεό του. «Έπαιρνα παρουσίες και είπα: “One, two, three, four, five, six, seven” — και τότε όλη η τάξη άρχισε να φωνάζει “6 - 7”».

Μια άλλη δασκάλα μαθηματικών, γνωστή ως Miss Gemnini στο TikTok, προειδοποίησε τους μαθητές της ότι όποιος πει «6 7» θα χάσει 67 ψηφιακούς πόντους, που δίνονται ως επιβράβευση για καλή συμπεριφορά σε κάποια αμερικανικά σχολεία.

«Στόχος μου είναι να μάθετε αυτοέλεγχο», τους είπε στο βίντεο. «Έχει αρχίσει να γίνεται γελοίο».

Η μόδα του «6 - 7» και πώς μια δασκάλα την έκανε εργαλείο πειθαρχίας

Η Μόνικα Τσόφλετ, δασκάλα τετάρτης τάξης στο Νιου Τζέρσεϊ, λέει ότι η αργκό έχει γίνει τόσο διαδεδομένη ώστε οι μαθητές της φωνάζουν «6 - 7» κάθε φορά που ακούνε τους αριθμούς έξι ή επτά.

«Μπορεί να πω “Είναι 1:16 μ.μ., ώρα για μάθημα” και κάποιος θα πεταχτεί να πει “6 - 7”», είπε στο Today.com.

Για να περιορίσει την αναστάτωση, επιβάλλει μια προοδευτική ποινή:
όποιος το πει για πρώτη φορά γράφει έξι φορές τη φράση «Δεν θα λέω “6 - 7” στην τάξη», για δεύτερη φορά επτά φορές, και για τρίτη φορά 67 φορές.

Η Τσόφλετ έχει επίσης μετατρέψει την όλη κατάσταση σε παιχνίδι συγκέντρωσης, φωνάζοντας «Six!» ώστε οι μαθητές να απαντούν «Seven!», χρησιμοποιώντας έτσι τη φράση για να ανακτήσει την προσοχή της τάξης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά θετικό: μόνο δύο μαθητές χρειάστηκε να γράψουν τιμωρία επειδή αγνόησαν την απαγόρευση. «Νόμιζαν ότι αστειευόμουν, αλλά όταν τους έβαλα να το γράψουν για το σπίτι, είπαν “Ουπς, μιλούσε σοβαρά!”», είπε γελώντας η δασκάλα.

Παρά το χάος που προκαλεί, η Τσόφλετ λέει ότι εκτιμά το «εσωτερικό αστείο» που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη, τους μαθητές και τους συναδέλφους της. «Πήγαμε με μια συνάδελφο σε μια βραδιά Bingo, και όταν φώναξαν “G-67”, κοιταχτήκαμε και είπαμε μαζί: “6 - 7”», αφηγήθηκε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

15:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μπήκε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ, διαθέσιμος με Μπάγερν στο Μόναχο

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Είδε τον διαρρήκτη να βγαίνει από το διαμέρισμά της και κάλεσε την αστυνομία

14:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Στην Αθήνα η EUCOPE - Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πώς ένα… κοινό λάθος προκάλεσε το μπλακ άουτ στο AWS που «έριξε» το διαδίκτυο

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για Σαρκοζί: «Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα και τον σεβασμό, από την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα - «Έπεσε» ένα από τα τελευταία «κάστρα» που δεν είχε πληθυσμό των εντόμων

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με τα ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου και Πανιώνιος – Καλαμάτα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για Μητρώο Ανελκυστήρων: «Απλό, γρήγορο και δωρεάν – Αφορά την ασφάλεια όλων μας»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: 76χρονος «έσβησε» στο τιμόνι και έπεσε με το όχημα του σε χαντάκι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική η τροπολογία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»: Επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου - Βίντεο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα - «Σκότωσα τη μάνα μου»

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή - Από τον Σαρκοζί στον Λούλα, τον Ολμέρτ και τον Τσοχατζόπουλο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:22ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στο Ωνάσειο: Τα ελληνόπουλα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν πια στο εξωτερικό - Τα πιο σύγχρονα χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις και καρδιολογική αντιμετώπιση παιδιών

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ