Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας, αλλά και ολόκληρη η Ημαθία, μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 22χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.

Όπως αναφέρει το veriotis.gr, νεαρός από τον Άγιο Γεώργιο οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ακόμη ένας συνομήλικός του από την ίδια περιοχή, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερο αυτοκίνητο που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο του Νησελίου και στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας με τέσσερις πυροσβέστες και ένα όχημα, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό του 22χρονου οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός, καθώς και των υπόλοιπων τραυματιών. Το ΕΚΑΒ μετέφερε σε νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, τους τέσσερις επιβαίνοντες που τραυματίστηκαν: τον 20χρονο συνοδηγό του οχήματος του 22χρονου, καθώς και τους τρεις επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου, έναν 24χρονο οδηγό, έναν 60χρονο και μία 67χρονη.

Οι εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου με το φως της ημέρας, όπως αποτυπώνονται σε βίντεο τοπικού μέσου, αποκαλύπτουν το μέγεθος της σύγκρουσης και προκαλούν σοκ, με τα συντρίμμια των δύο οχημάτων να μαρτυρούν τη σφοδρότητα του χτυπήματος.

