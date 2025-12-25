Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 20χρονος συνοδηγός του 22χρονου, και άλλα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο

Newsbomb

Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας, αλλά και ολόκληρη η Ημαθία, μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 22χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.

Όπως αναφέρει το veriotis.gr, νεαρός από τον Άγιο Γεώργιο οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ακόμη ένας συνομήλικός του από την ίδια περιοχή, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερο αυτοκίνητο που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο του Νησελίου και στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας με τέσσερις πυροσβέστες και ένα όχημα, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό του 22χρονου οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός, καθώς και των υπόλοιπων τραυματιών. Το ΕΚΑΒ μετέφερε σε νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, τους τέσσερις επιβαίνοντες που τραυματίστηκαν: τον 20χρονο συνοδηγό του οχήματος του 22χρονου, καθώς και τους τρεις επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου, έναν 24χρονο οδηγό, έναν 60χρονο και μία 67χρονη.

ΒΕΡΟΙΑ
veroia2.jpg

Οι εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου με το φως της ημέρας, όπως αποτυπώνονται σε βίντεο τοπικού μέσου, αποκαλύπτουν το μέγεθος της σύγκρουσης και προκαλούν σοκ, με τα συντρίμμια των δύο οχημάτων να μαρτυρούν τη σφοδρότητα του χτυπήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Παίκτης από το Αρκάνσας κέρδισε ιστορικό τζάκποτ των 1,81 δισ. δολαρίων

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα αλληλεγγύης στον Δήμο Αθηναίων για ευάλωτους πολίτες

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάζι στη Λέρο: Το «έστρωσε» ανήμερα Χριστούγεννα

14:30LIFESTYLE

Η Σελίν Ντιόν μεταμορφώθηκε σε Grinch και τραγούδησε το «All by Myself» δίπλα στο τζάκι - Δείτε βίντεο

14:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία

14:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

14:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Το λάδι της θρησκείας να επουλώνει πληγές και όχι να αναζωπυρώνει πολέμους»

13:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς όρους έμεινε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σαράν

13:50LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Επαγγελματικό» το χτύπημα στη τράπεζα στον Εύοσμο - Πού στρέφονται οι έρευνες για την έκρηξη

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας από την κακοκαιρία

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συμπλοκή με μαχαίρωμα – Τραυματίστηκε 23χρονος

13:08ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Η παράδοση των Χριστουγέννων με πέντε επιλεγμένα παιχνίδια - Το πρόγραμμα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 68χρονη - Η γυναίκα μετά παρασύρθηκε από άλλο όχημα

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Παίκτης από το Αρκάνσας κέρδισε ιστορικό τζάκποτ των 1,81 δισ. δολαρίων

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο στη Βρετανία - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά μεταναστών

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις υπόπτων που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μη μουσουλμάνων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάζι στη Λέρο: Το «έστρωσε» ανήμερα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ