Bloomberg: Βασικός κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα - Η μεγάλη ευκαιρία και το πλεονέκτημα

Τις ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας αναδεκνύει σε άρθρο του το Bloomberg έπειτα και από τη σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο φυσικού αερίου για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς η ήπειρος προχωρά προς την πλήρη κατάργηση της ρωσικής ενέργειας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η χώρα έχει μετατραπεί από «μια χώρα που βρισκόταν στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος σε βασικό παράγοντα όσον αφορά τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε επίσης σε εκδήλωση του Bloomberg στην Αθήνα.

Η Ευρώπη πιέζει για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναδιαμορφώνοντας τις διαδρομές εφοδιασμού και ενισχύοντας τον ρόλο των χωρών διέλευσης. Σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ η θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου την καθιστά βασικό σημείο εισόδου για το LNG, χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Λιθουανία αναπτύσσουν επίσης τη δική τους εισαγωγική ικανότητα.

— Bloomberg (@business) March 17, 2026

Η θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου την έχει καταστήσει βασικό σημείο εισόδου του ΥΦΑ στην περιοχή. Με την υποστήριξη της κυβέρνησης, ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ προωθεί τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου», ένα έργο που αποσκοπεί στη σύνδεση του ελληνικού δικτύου με αυτά χωρών όπως η Ρουμανία και η Ουκρανία και στην ενίσχυση της περιφερειακής μεταφορικής ικανότητας.

Όπως τονίζει το Bloomberg, η εταιρεία εγκαινίασε έναν νέο σταθμό συμπίεσης στη Βόρεια Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιτρέποντας υψηλότερες εισαγωγές ΥΦΑ και αυξάνοντας την εξαγωγική ικανότητα προς τις γειτονικές αγορές.

Η επέκταση έχει ήδη επιτρέψει στην Ελλάδα να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης πίεσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας τη χώρα ως πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, «μας συνδέει γεωπολιτικά με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Εισαγωγές που φτάνουν τα 26,56 τεραβατώρες

Οι ΗΠΑ ήταν ο κύριος προμηθευτής ΥΦΑ της Ελλάδας το 2025, με τις εισαγωγές να φτάνουν τα 26,56 τεραβατώρες, σχεδόν διπλάσιες από το προηγούμενο έτος και να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 86% του συνολικού όγκου. Ο αυξανόμενος ρόλος του ΥΦΑ ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, δήλωσαν στελέχη του κλάδου.

«Η χρήση του ΥΦΑ επιταχύνεται και καλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της προσφοράς στην περιοχή μας, ενώ η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κόμβο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Holdings SA, Ανδρέας Σιαμίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Υπάρχει περιθώριο για μια τρίτη εγκατάσταση εισαγωγής ΥΦΑ στη χώρα, πρόσθεσε.

Η Helleniq Energy αναπτύσσει μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στη Θεσσαλονίκη, με την τελική επενδυτική απόφαση να αναμένεται το 2026. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη υποδομές εισαγωγής στη Ρεβύθουσα κοντά στην Αθήνα και μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.



Πέρα από το φυσικό αέριο, οι στελέχη επισήμαναν μια ευρύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα να τοποθετηθεί ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβασή της.

«Βρισκόμαστε στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή και μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες αποδόσεις», δήλωσε ο Γεώργιος Στάσης, διευθύνων σύμβουλος της Public Power Corp., η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τα Σκόπια, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Άλλα στελέχη του ενεργειακού τομέα που μίλησαν στην εκδήλωση τόνισαν επίσης ότι η στρατηγική θέση της Ελλάδας δημιουργεί ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας σε ευρύτερο επίπεδο, ειδικά καθώς η Ευρώπη προχωρά με την ενεργειακή μετάβαση.

«Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας πρέπει να αξιοποιηθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Hellas SA, Πέτρος Τζανετάκης.

Η Ελλάδα έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ηλιακή και αιολική ισχύ.

Η χώρα θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην εισαγωγή και μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω έργων όπως το Gregy, το οποίο στοχεύει στη μεταφορά πράσινης ενέργειας από την Αίγυπτο, δήλωσε ο Ιωάννης Καρύδας, διευθύνων σύμβουλος της μονάδας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες του Ομίλου Κοπελούζου.

