Bloomberg: Βασικός κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα - Η μεγάλη ευκαιρία και το πλεονέκτημα

Η θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου την έχει καταστήσει βασικό σημείο εισόδου του ΥΦΑ στην περιοχή

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τις ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας αναδεκνύει σε άρθρο του το Bloomberg έπειτα και από τη σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο φυσικού αερίου για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς η ήπειρος προχωρά προς την πλήρη κατάργηση της ρωσικής ενέργειας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η χώρα έχει μετατραπεί από «μια χώρα που βρισκόταν στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος σε βασικό παράγοντα όσον αφορά τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε επίσης σε εκδήλωση του Bloomberg στην Αθήνα.

Η Ευρώπη πιέζει για την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναδιαμορφώνοντας τις διαδρομές εφοδιασμού και ενισχύοντας τον ρόλο των χωρών διέλευσης. Σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ η θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου την καθιστά βασικό σημείο εισόδου για το LNG, χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Λιθουανία αναπτύσσουν επίσης τη δική τους εισαγωγική ικανότητα.

Η θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου την έχει καταστήσει βασικό σημείο εισόδου του ΥΦΑ στην περιοχή. Με την υποστήριξη της κυβέρνησης, ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ προωθεί τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου», ένα έργο που αποσκοπεί στη σύνδεση του ελληνικού δικτύου με αυτά χωρών όπως η Ρουμανία και η Ουκρανία και στην ενίσχυση της περιφερειακής μεταφορικής ικανότητας.

Όπως τονίζει το Bloomberg, η εταιρεία εγκαινίασε έναν νέο σταθμό συμπίεσης στη Βόρεια Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιτρέποντας υψηλότερες εισαγωγές ΥΦΑ και αυξάνοντας την εξαγωγική ικανότητα προς τις γειτονικές αγορές.
Η επέκταση έχει ήδη επιτρέψει στην Ελλάδα να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης πίεσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας τη χώρα ως πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, «μας συνδέει γεωπολιτικά με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Εισαγωγές που φτάνουν τα 26,56 τεραβατώρες

Οι ΗΠΑ ήταν ο κύριος προμηθευτής ΥΦΑ της Ελλάδας το 2025, με τις εισαγωγές να φτάνουν τα 26,56 τεραβατώρες, σχεδόν διπλάσιες από το προηγούμενο έτος και να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 86% του συνολικού όγκου. Ο αυξανόμενος ρόλος του ΥΦΑ ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, δήλωσαν στελέχη του κλάδου.

«Η χρήση του ΥΦΑ επιταχύνεται και καλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της προσφοράς στην περιοχή μας, ενώ η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κόμβο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Holdings SA, Ανδρέας Σιαμίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Υπάρχει περιθώριο για μια τρίτη εγκατάσταση εισαγωγής ΥΦΑ στη χώρα, πρόσθεσε.

Η Helleniq Energy αναπτύσσει μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στη Θεσσαλονίκη, με την τελική επενδυτική απόφαση να αναμένεται το 2026. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη υποδομές εισαγωγής στη Ρεβύθουσα κοντά στην Αθήνα και μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.

Πέρα από το φυσικό αέριο, οι στελέχη επισήμαναν μια ευρύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα να τοποθετηθεί ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβασή της.

«Βρισκόμαστε στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή και μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες αποδόσεις», δήλωσε ο Γεώργιος Στάσης, διευθύνων σύμβουλος της Public Power Corp., η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τα Σκόπια, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Άλλα στελέχη του ενεργειακού τομέα που μίλησαν στην εκδήλωση τόνισαν επίσης ότι η στρατηγική θέση της Ελλάδας δημιουργεί ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας σε ευρύτερο επίπεδο, ειδικά καθώς η Ευρώπη προχωρά με την ενεργειακή μετάβαση.
«Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας πρέπει να αξιοποιηθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Hellas SA, Πέτρος Τζανετάκης.

Η Ελλάδα έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ηλιακή και αιολική ισχύ.
Η χώρα θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην εισαγωγή και μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω έργων όπως το Gregy, το οποίο στοχεύει στη μεταφορά πράσινης ενέργειας από την Αίγυπτο, δήλωσε ο Ιωάννης Καρύδας, διευθύνων σύμβουλος της μονάδας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες του Ομίλου Κοπελούζου.

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και αύριο, Τετάρτη - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

21:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ της ταινίας «Dune 3»

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Βασικός κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα - Η μεγάλη ευκαιρία και το πλεονέκτημα

21:30ΥΓΕΙΑ

Τι να κάνετε αν η τροφή κατέβει από τον αεραγωγό αντί τον οισοφάγο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός και ο γιος του Λαριτζανί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι εναλλακτικές οδοί για το παγκόσμιο εμπόριο - Πώς σώζουν την παρτίδα

21:01LIFESTYLE

Σεφερλής και Μακρυπούλια βγάζουν εκτός το «Survivor» - Νέα αλλαγή στον ΣΚΑΪ

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σταματά η αγορά γάλακτος λόγω του αφθώδους πυρετού

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί έπειτα από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Τι λέει το εγχειρίδιο «άμυνας μωσαϊκού» του Ιράν: Η στρατηγική της οριζόντιας κλιμάκωσης

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός του αυτοκινήτου

20:41TRAVEL

Στην έβδομη θέση με ανοδική πορεία το λιμάνι στο Κατάκολο το 2025

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός του αυτοκινήτου

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων - Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ