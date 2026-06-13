Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επήρεια μέθης
Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κεφαλονιάς, ενώ, πρέπει να πληρώσουν και το προβλεπόμενο πρόστιμο
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- Δύο γυναίκες 25 ετών συνελήφθησαν στο Αργοστόλι για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επήρεια μέθης.
- Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Ομάδα Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.
- Οι δύο γυναίκες, που είναι αλλοδαπές, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κεφαλονιάς.
- Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους συλληφθέντες.
Δύο γυναίκες ηλικίας 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα (13/06) στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Ομάδα Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.
Οι δύο γυναίκες, αλλοδαπές σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν επί τόπου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κεφαλονιάς. Παράλληλα τούς επεβλήθησαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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