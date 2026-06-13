Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επήρεια μέθης

Δύο γυναίκες ηλικίας 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα (13/06) στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Ομάδα Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Οι δύο γυναίκες, αλλοδαπές σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν επί τόπου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Κεφαλονιάς. Παράλληλα τούς επεβλήθησαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.