Ισραήλ: Έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ»

Newsbomb

Ισραήλ: Έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
FILE - President Donald Trump answers a question from a reporter at the end of a news conference with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at Mar-a-Lago, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, file)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

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