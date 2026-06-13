Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν προβλέπεται να υπογραφεί αύριο

«Η υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από αυτήν που απολάμβαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις», ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στην πλατφόρα Truth Social. Παράλληλα, ο Αμερικανός προειδοποιεί: «Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική λύση, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ξανά». Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη μέσα στο επόμενο 24ωρο. Τεχεράνη: «Η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν θα υπογραφεί εντός των επόμενων 24 ωρών» Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η συμφωνία Τεχεράνης-Ουάσινγκτον δεν θα υπογραφεί αύριο, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να είναι προσεκτικό στα σχόλια για την ημερομηνία υπογραφής λόγω του δισταγμού των ΗΠΑ. Επίσης, εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Αντραμπι, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ θα φιλοξενήσει αύριο την τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης. Τεχεράνη: «Η διαπραγματευτική ομάδα δεν θα βρίσκεται στη Γενεύη ή πουθενά αλλού τις επόμενες ημέρες» Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης εκπέπονται μηνύματα σε διαφορετική κατεύθυνση. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, διέψευσε δημοσιεύματα στα αραβικά μέσα ενημέρωσης ότι μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί επρόκειτο να αναχωρήσει για το Πακιστάν αύριο, λέγοντας ότι «η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης δεν σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Γενεύη ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία τις επόμενες ημέρες». Η ανάρτηση Τραμπ:

«Η συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, το JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος και ομαλός δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, το οποίο το Ιράν θα είχε αποκτήσει πριν από έξι χρόνια και θα είχε χρησιμοποιήσει πολύ νωρίτερα.Η δική μου συμφωνία με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ! Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα αποκτήσουν, είτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας. »Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, και αμέσως μετά την υπογραφή της, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. »Σε αντίθεση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που τους κατέβαλε ο Ομπάμα, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα, κρύα μετρητά, δεν θα ανταλλαγούν χρήματα. Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, θα εισβάλουμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά βυθισμένα βουνά γρανίτη, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά μας B-2 και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την αναμίξουμε και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, για πολύ καιρό στο μέλλον. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική λύση, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ξανά! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».



Οι ηγέτες των χωρών της G7 θα συζητήσουν την αποναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιθυμεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν ενόψει της συνόδου κορυφής της G7.

Η συνάντηση ξεκινά τη Δευτέρα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα συζητηθεί μεταξύ των συμμάχων, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης διμερείς συνομιλίες με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Αιγύπτου και της Ινδίας.

Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής, η οποία διοργανώνεται από τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν-λε-Μπαιν, κοντά στα ελβετικά σύνορα.

Ο Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μακρόν στις Βερσαλλίες την Τετάρτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, στις Βερσαλλίες την Τετάρτη», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.