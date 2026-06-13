Ιράν: Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ δεν θα υπογραφεί την Κυριακή

Η υπογραφή του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν,Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Πιθανή η υπογραφή του μνημονίου τις επόμενες ημέρες»

Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, αλλά πρόσθεσε ότι απαιτείται προσοχή όσον αφορά οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της διστακτικότητας της άλλης πλευράς.

Μιλώντας στο Χαμεντάν, ο Μπαγκάι - όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA - δήλωσε ότι το έγγραφο «δεν αποτελεί τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», αλλά μια συμφωνία που καθορίζει τις γενικές αρχές για την επίλυση των υφιστάμενων διαφορών και την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας, σε αυτό το στάδιο η εστίαση είναι στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και έχει αποφασιστεί να μην συζητηθεί το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας ότι το πυρηνικό ζήτημα θα αντιμετωπιστεί εντός των επόμενων 60 ημερών.

Ο Μπαγκάι υπενθύμισε ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και συνεχίστηκε μετά την κατάπαυση του πυρός της 10ης Απριλίου, αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες λόγω των «αντιφατικών θέσεων» που έλαβε, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μεταξύ των θεμάτων που έχουν ήδη συζητηθεί στις συνομιλίες είναι η ασφάλεια της ιρανικής εμπορικής ναυτιλίας και ζητήματα που σχετίζονται με το Στενό του Ορμούζ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της υπογραφής, ο Μπαγκάεϊ εξήγησε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία. «Ακόμα κι αν δεν συμβεί αύριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες», κατέληξε.

Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν

Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στο Στενό του Ορμούζ , περίπου εννέα χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών του Ομάν. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε, δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά και το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει το ταξίδι του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης.

Αραγτσί: «Σύντομα θα καταλήξουμε σε δήλωση με το Ομάν για το Στενό του Ορμούζ»

Το Ιράν και το Ομάν ετοιμάζονται να εκδώσουν κοινή δήλωση σχετικά με τη μελλοντική διοικητική δομή του Πορθμού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φορτίου στον κόσμο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε την ανακοίνωση, σύμφωνα με αρκετά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

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