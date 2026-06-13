Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υπογραφές ακόμη και το Σαββατοκύριακο

Με τις ώρες να μετρούν αντίστροφα για μια ενδεχόμενη ιστορική αλλαγή σκηνικού στη Μέση Ανατολή, η πιθανότητα να πέσουν οι υπογραφές στην συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν εξ αποστάσεως μέσα στα επόμενα 24ωρα βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ πιθανό να υπογραφεί εξ' αποστάσεως τις αμέσως επόμενες ημέρες, παρακάμπτοντας την ανάγκη για μια επίσημη τελετή με φυσική παρουσία στη Γενεύη.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Η εξέλιξη αυτή δείχνει την ταχύτητα αλλά και την πολιτική πίεση που επικρατεί, την ίδια ώρα που ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τη συντριπτική πλειοψηφία των ζητημάτων. Κι όμως, το κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πυρά κατά των ιρανικών ΜΜΕ για τον τρόπο που παρουσιάζουν τους όρους, αποδεικνύοντας ότι η καχυποψία παραμένει στο ανώτατο επίπεδο.

Το σχέδιο της 60ήμερης εκεχειρίας και τα «τέλη» στα Στενά του Ορμούζ

Η προκαταρκτική αυτή συμφωνία ουσιαστικά ανοίγει ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διεξαγωγή σκληρών, τεχνικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται η άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένηου του Λιβάνου, ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η επαναλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ. Στο κρίσιμο αυτό σημείο, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε στην κρατική τηλεόραση ότι το καθεστώς της διόδου δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι επίκειται κοινή δήλωση με το Ομάν, βάσει της οποίας το Ιράν δεν θα εισπράττει διόδια, αλλά «τέλη υπηρεσιών» από τα διερχόμενα πλοία. Την ίδια ώρα, στην Ουάσινγκτον, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, τονίζοντας ότι το μνημόνιο διασφαλίζει πλήρως τα αμερικανικά συμφέροντα και υπόσχεται οικονομική σταθερότητα στην περιοχή, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Το πυρηνικό αγκάθι και η έγκριση του Χαμενεΐ

Παρά τη σπουδολογημένη πρόοδο, το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μετατίθεται για τη μεταγενέστερη φάση των 60 ημερών και αποτελεί το μεγάλο ρήγμα. Η Τεχεράνη προτείνει την αραίωση του εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% ουρανίου εντός του εδάφους της, ώστε να πέσει κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για στρατιωτική χρήση. Αντίθετα, η Ουάσινγκτον απαιτεί την πλήρη καταστροφή αυτών των αποθεμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κείμενο έχει λάβει το πράσινο φως από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, όμως η οριστική λύση απέχει ακόμα αρκετά.

Οι εγγυήσεις Τραμπ στο Ισραήλ και οι διαπραγματευτές

Στο διπλωματικό αυτό θρίλερ, το Ισραήλ διατηρεί τις επιφυλάξεις του, με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου να γνωστοποιεί ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι οι περιορισμοί στα πυρηνικά της Τεχεράνης είναι αδιαπραγμάτευτοι για την τελική συμφωνία. Στην περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν προχωρήσουν τελικά σε remote υπογραφή και επιλεγεί η διπλωματική οδός της Γενεύης, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ το Ιράν θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, με την προσδοκία να ανοίξει ο δρόμος για την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και τις τραπεζικές συναλλαγές.