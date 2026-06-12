Πηγές του Λευκού Οίκου: «Κοντά σε συμφωνία, αναμένονται διαπραγματεύσεις 60 ημερών»

Ο Λευκός Οίκος εκφράζει αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, αλλά παραμένουν βασικά ερωτήματα

Δημήτρης Μάνωλης

Πηγές του Λευκού Οίκου: «Κοντά σε συμφωνία, αναμένονται διαπραγματεύσεις 60 ημερών»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν και αναμένει 60 ημέρες τεχνικών διαπραγματεύσεων.
  • Η συμφωνία προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και κατάργηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
  • Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά οι τεχνικές λεπτομέρειες για το απόθεμα ουρανίου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
  • Υπάρχουν ακόμη διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία, αλλά η πλειοψηφία φαίνεται να υποστηρίζει τη συμφωνία, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι το Ισραήλ θα τη δεχθεί.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.
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Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, παρά τις αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τις λεπτομέρειες.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν 60 ημέρες περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, διευκρίνισε διάφορα σημεία της μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν - αλλά υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Παρόλα αυτά, ο αξιωματούχος παρουσίασε μια εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Επίσης, επισήμανε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια είναι σημεία του πλαισίου. Η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης εμπλουτισμένου υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως επισήμαν,εάν υπογραφεί το μνημόνιο συνεννόησης, θα τεθεί σε ισχύ μια περίοδος 60 ημερών για τη διεξαγωγή «τεχνικών» διαπραγματεύσεων. Ο αξιωματούχος απέφυγε να θέσει ερώτημα σχετικά με το εάν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , έχει υπογράψει προσωπικά την τρέχουσα συμφωνία.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι το Ιράν «δεσμεύεται επ' αόριστον να μην προμηθευτεί ή αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αξιωματούχος. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς θα απομακρυνθεί το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν δεν έχουν ακόμη καθοριστεί , δήλωσαν, και οι συζητήσεις για το πώς θα προχωρήσουν θα πραγματοποιηθούν στον επόμενο γύρο τεχνικών συνομιλιών.

Ακόμα, σημειώνει ότι το Ιράν θα απαλλαγεί επίσης από πολλές από τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται εδώ και πολλά, πολλά χρόνια «εάν η χώρα συμμορφωθεί με τις διατάξεις του πλαισίου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες εντός της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με το πώς να προχωρήσει, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι η πλειοψηφία των αξιωματούχων είναι αφοσιωμένη στην μελλοντική συμφωνία. Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων που προέρχονται από την Τεχεράνη είναι «να πουλήσουν τη συμφωνία στον εσωτερικό πληθυσμό της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ αισθάνεται «σίγουρη» ότι το Ισραήλ « θα συμφωνήσει » με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος, αλλά δεν απέκλεισε μελλοντική στρατιωτική δράση του Ισραήλ στον Λίβανο.

Οι εσωτερικές συνομιλίες της Τεχεράνης για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε «τελικό στάδιο», λέει Ιρανός αξιωματούχος

Ιρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων σχετικά με τους όρους μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

«Προς το παρόν, έχει επιτευχθεί συνεννόηση για την πλειονότητα των θεμάτων και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των εσωτερικών διαβουλεύσεων», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Παρακολουθώντας στενά τις θέσεις της άλλης πλευράς, θα ανακοινώσουμε τη στάση μας ανάλογα με τις περιστάσεις. Ακόμα και τη στιγμή που μιλάω μαζί σας τώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών οργάνων», πρόσθεσε.

Ο Μπαγκάεϊ πρόσθεσε ότι ο χρόνος, η τοποθεσία και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη συμφωνία θα εξαρτηθούν από το πώς θα προχωρήσει η διπλωματική διαδικασία.

Αμερικανός αξιωματούχος: Η συμφωνία περιλαμβάνει και τον Λίβανο

Η συμφωνία που ολοκληρώνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν «περιλαμβάνει επίσης τον Λίβανο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

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