Πακιστάν: Το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι έτοιμο

Snapshot Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ετοιμαστεί και έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Υπάρχει εκστρατεία παραπληροφόρησης που προσπαθεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με τον Σαρίφ.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν όρους που περιλαμβάνουν σχέδιο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ, προκαλώντας σύγχυση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ψευδείς τους διαρρεύσαντες όρους και τόνισε ότι δεν συνδέονται με τους συμφωνημένους όρους.

Η Τεχεράνη θα αποκομίσει οικονομικά οφέλη μόνο όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Snapshot powered by AI

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο κοντά από ό,τι είναι τώρα», έγραψε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ στο X.

«Εν μέσω των συνεχιζόμενων έντονων προσπαθειών διαμεσολάβησης του Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της συνεχιζόμενης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγεται από όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία», εξηγεί.

«Αφήνοντας στην άκρη τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα συμφωνημένο τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι το Πακιστάν συνεργάζεται τώρα στενά και με τις δύο πλευρές για να καθορίσει τα επόμενα βήματα», τονίζει.

Η ενημέρωση από το Πακιστάν έρχεται μετά τη χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύγχυση σχετικά με τους όρους

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας υπήρξε σύγχυση σχετικά με τους όρους.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν όρους που έμοιαζαν με τη λίστα επιθυμιών της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να υποβάλουν» ένα σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ΗΠΑ θα άρουν επίσης τις κυρώσεις κατά του Ιράν και θα αποσύρουν τις δυνάμεις του από περιοχές σε όλη τη χώρα.

Ο Τραμπ αναδημοσιεύει την ιρανική δήλωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όροι που αναφέρθηκαν σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και είχαν διαρρεύσει ήταν «ψευδείς» και «δεν είχαν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν».

Αργότερα, αναδημοσίευσε μια δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος είπε ότι μια συμφωνία «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά» και προειδοποίησε τα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό της.

Ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε επίσης ότι υπήρχαν «πολλές ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με την πιθανή συμφωνία.

Η Τεχεράνη και η περιοχή θα αποκομίσουν «οικονομικά οφέλη» μόνο όταν το Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης