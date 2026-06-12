Ιράν: Οι 14 όροι για την ειρήνευση με τις ΗΠΑ - Tι προβλέπει η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ»

Snapshot Το Ιράν οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μνημόνιο 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που περιλαμβάνει άμεση παύση εχθροπραξιών και άρση κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Ιράν και να σταματήσουν την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Προβλέπεται η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

Θα γίνουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για τελική συμφωνία που θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα αφορά τα πυρηνικά ζητήματα και την άρση κυρώσεων.

Οι συζητήσεις για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη ομάδων αντίστασης έχουν αφαιρεθεί οριστικά από την ημερήσια διάταξη. Snapshot powered by AI

Το Ιράν επιβεβαίωσε τελικά το κείμενο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες από το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι νέες λεπτομέρειες από το μνημόνιο συνεννόησης των 14 σημείων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δημοσιοποήθηκαν από μια πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Και έχουν ως εξής:

1. Άμεση και οριστική παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2. Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και να σέβονται την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

3. Πλήρης άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

4. Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Ιράν.

5. Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών βάσει των ιρανικών ρυθμίσεων.

6. Αναστολή των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους οικονομικούς του πόρους.

7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να παρουσιάσουν σχέδια ανασυγκρότησης για το Ιράν συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

8. 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση τα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

9. Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάθεση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) να μην παράγει πυρηνικά όπλα.

10. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης, οι ΗΠΑ να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις.

11. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν κατά τη διάρκεια της τελικής περιόδου διαπραγμάτευσης των 60 ημερών. Το ήμισυ αυτού του ποσού πρέπει να διατεθεί στο Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

12. Δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την εφαρμογή της συμφωνίας.

13. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση του ήμισυ των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των κυρώσεων για το πετρέλαιο του Ιράν και την άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού.

Η τελική συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά την τύχη των εμπλουτισμένων υλικών και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και ένα σχέδιο για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Οι συζητήσεις σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη των ομάδων αντίστασης έχουν αφαιρεθεί οριστικά από την ημερήσια διάταξη

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