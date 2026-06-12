Axios: Tι προβλέπει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ» που ετοιμάζονται να υπογράψουν ΗΠΑ - Ιράν

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν, αναφέρει το Αxios

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Axios: Tι προβλέπει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ» που ετοιμάζονται να υπογράψουν ΗΠΑ - Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η συμφωνία ΗΠΑ
  • Ιράν προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια και την ελάφρυνση των κυρώσεων προς το Ιράν.
  • Το μνημόνιο θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Η τελική έγκριση της συμφωνίας εκκρεμεί, με την Ιρανική πλευρά να μην έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση, ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης Χαμενεΐ πιθανότατα δεν έχει εγκρίνει το κείμενο.
  • Το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και να επιλύσει το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, με πιθανή επίβλεψη από τον ΟΗΕ σε μελλοντική δεύτερη συμφωνία.
  • Η συμφωνία, που έχει μεσολαβήσει από το Κατάρ και το Πακιστάν, θα ονομαστεί «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ» εφόσον υπογραφεί από όλες τις πλευρές.
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Ένα «βήμα» πριν από την τελική έγκριση είναι το κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν που θα τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, με την Ουάσινγκτον να προλειαίνει το έδαφος για την τελετή υπογραφής μέσα στο σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός οτι εκκρεμεί η επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Το μνημόνιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες ώρες, ζητά την άμεση επαναλειτουργία του Ορμούζ χωρίς διόδια και την ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν, σύμφωνα με κορυφαίο διπλωμάτη σε μια από τις χώρες που μεσολαβούν για την εκτόνωση της κρίσης αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το μνημόνιο συμφωνίας θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αν και οποιαδήποτε δράση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη, πιο λεπτομερή συμφωνία.

«Εκκρεμεί το πράσινο φως από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ»

Ο διπλωμάτης που παρουσίασε το τελευταίο κείμενο στο Axios, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει στο κείμενο μιας συμφωνίας», αναγνώρισε ωστόσο ότι η συμφωνία χρειάζεται ακόμη τελική έγκριση. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η συμφωνία είχε εγκριθεί από την ιρανική πλευρά σε υψηλό επίπεδο, αλλά πιθανότατα όχι από τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μια τελετή υπογραφής το Σαββατοκύριακο. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση». Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει αρκετές φορές τους τελευταίους δύο μήνες ότι επίκειται συμφωνία ειρήνευσης. Ο διπλωμάτης εξέφρασε αισιοδοξία ότι, αυτή τη φορά, το κείμενο θα παραμείνει. Η προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε το βράδυ της Τετάρτης μετά από ώρες διαπραγματεύσεων μεταξύ του μεσολαβητή του Κατάρ, Αλί Αλ-Θαουάντι, και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Τεχεράνη, ο Αλ-Θαουάντι μίλησε τηλεφωνικά πολλές φορές με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφεραν δύο πηγές. Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι η συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί αποτέλεσε έκπληξη για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios. Τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου βρέθηκε στο σκοτάδι, καλώντας συμμάχους κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ για να προσπαθήσει να συλλέξει πληροφορίες, σύμφωνα με μια αμερικανική πηγή με άμεση γνώση.

Το Ιράν θα δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης, το Ιράν θα αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα - πρώτα και κύρια να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και να επιλύσει την αντιπαράθεση γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο του. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ συμφώνησε ότι μία από τις επιλογές για την επίλυση του ζητήματος θα μπορούσε να είναι η ανάμειξη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν εντός της χώρας υπό την επίβλεψη επιθεωρητών του ΟΗΕ.

Οποιαδήποτε βήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν επιτευχθεί μια δεύτερη συμφωνία - μια αβέβαιη προοπτική δεδομένου του πόσο δύσκολες ήταν οι πολύ λιγότερο τεχνικές διαπραγματεύσεις για το Μνημόνιο Κατανόησης.

Το Μνημόνιο απαιτεί την άμεση επαναλειτουργία των Στενών χωρίς διόδια, με επιστροφή στους όγκους πλοίων πριν από τον πόλεμο εντός 30 ημερών. Σε αντάλλαγμα, θα αρθεί επίσης ο αποκλεισμός των ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως στο Axios ότι μετά το άνοιγμα του Ορμούζ, θα δοθούν στο Ιράν προσωρινές απαλλαγές από τις κυρώσεις, ώστε να μπορεί να πουλάει πετρέλαιο για 60 ημέρες. Αυτό θα αποφέρει πολύτιμα έσοδα για την Τεχεράνη. Η ελάφρυνση των κυρώσεων θα αυξηθεί εάν το Ιράν συμμορφωθεί με την αρχική συμφωνία και δείξει «καλή πίστη» στις επόμενες διαπραγματεύσεις.

Τι θα γίνει με τα «παγωμένα κεφάλαια»

«Δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία για την ελάφρυνση των κυρώσεων και θα συνδεθεί με την εφαρμογή της συμφωνίας», δήλωσε ο διπλωμάτης Επίσης δεν είναι σαφές άν το κείμενο περιλαμβάνει κάποια λεπτομερή εξήγηση για το τι θα συμβεί με τα δισεκατομμύρια ιρανικά δολάρια που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Το Ιράν έχει επιμείνει ότι πρέπει να λάβει κάποια χρήματα αμέσως μετά την υπογραφή οποιασδήποτε αρχικής συμφωνίας, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα εκταμιευθούν σε δόσεις βάσει της συμμόρφωσής του με τους όρους.

Αμερικανική πηγή εκτός της κυβέρνησης εξέφρασε ανησυχία ότι το ζήτημα των παγωμένων κεφαλαίων μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μια μυστική παράλληλη συμφωνία. Οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Κατάρ συζήτησαν τις τελευταίες ημέρες έναν μηχανισμό μέσω του οποίου το Ιράν θα αποκτούσε πρόσβαση σε ορισμένα από τα παγωμένα κεφάλαιά του στο Κατάρ για την αγορά ανθρωπιστικών αγαθών, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή από μία από τις μεσολαβούσες χώρες.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με κοινή μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, θα ονομαστεί συμφωνία του Ισλαμαμπάντ — εάν, δηλαδή, και οι δύο πλευρές τελικά συμφωνήσουν να υπογράψουν. «Εργαζόμαστε με τα μέρη για να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές στη συμφωνία και να ορίσουμε ημερομηνία για την τελετή υπογραφής», δήλωσε ο διπλωμάτης από μία από τις μεσολαβούσες χώρες.

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