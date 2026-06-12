Ιράν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε πλοία από την Ινδία

Απόδειξη της συνεχιζόμενης πολιτικής ένοπλης ληστείας και κρατικής πειρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπεξ

Newsbomb

Ιράν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε πλοία από την Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
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Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τον ναυτικό του αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας ως «βίαιες αμερικανικές επιθέσεις σε ινδικά εμπορικά πλοία», τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι έχουν οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον τριών Ινδών πολιτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν «σαφή απόδειξη της συνεχιζόμενης πολιτικής ένοπλης ληστείας και κρατικής πειρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό στη θαλάσσια περιοχή, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων και παρεμβάσεων σε εμπορικά πλοία, με την ένταση να κλιμακώνεται γύρω από τη ναυσιπλοΐα σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

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