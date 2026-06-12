Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πάνω απο 50 ιρανικές στρατιωτικές βάσεις από την έναρξη του πολέμου

Snapshot Περισσότερες από 50 ιρανικές στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του IRGC, έχουν υποστεί ζημιές από αμερικανικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει πάνω από 13.000 στόχους στο Ιράν, επηρεάζοντας σημαντικά αεροπορικές και ναυτικές υποδομές.

Παρά τις ζημιές, το Ιράν διατηρεί την ικανότητα να αντεπιτίθεται μέσω πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί την εκεχειρία για επισκευές σε βασικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.700 άμαχοι, ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν επίσης πλήξει δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας πιστές στην ιρανική κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 50 ιρανικές στρατιωτικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), έχουν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες. Βάσεις σε όλη τη χώρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις αμερικανικές επιδρομές, όπως δείχνουν οι εικόνες που εξέτασε το BBC Verify, με ειδικούς να εντοπίζουν ζημιές σε αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, πολεμικά πλοία και εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους σε όλο το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Oι αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν νέα κύματα επιθέσεων μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου στον Κόλπο. Το Σαββατοκύριακο, το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν επίσης επιθέσεις , με το Ισραήλ να χτυπά τη νότια Βηρυτό καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ενώ μια προσωρινή εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε στο τέλος του περασμένου μήνα ότι οι ΗΠΑ «τους νίκησαν [το Ιράν] στρατιωτικά». «Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί εντελώς - 100%», είπε στη νύφη του και παρουσιάστρια του Fox News, Λάρα Τραμπ. «Η αεροπορία έχει εξαφανιστεί εντελώς - 100%».

Κστεστραμμένα αεροσκάφη στη βάση Σιράζ

Ωστόσο, παρά τις επιθέσεις που έχουν καταγραφεί σε βάσεις του Ιράν σε όλη τη χώρα, ορισμένες από τις εικόνες που εξέτασε το BBC Verify φαίνεται να δείχνουν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός για να πραγματοποιήσει επισκευές σε εισόδους σηράγγων σε ορισμένες βασικές πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η κλίμακα των ζημιών στις ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Janes εκτίμησε ότι υπάρχουν συνολικά 197 στρατιωτικές βάσεις και βάσεις του IRGC στο Ιράν. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι διάδρομοι προσγείωσης και αεροσκάφη έχουν πληγεί σε περισσότερες από δώδεκα τοποθεσίες, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς βοήθησε να δοθεί στις ΗΠΑ ο πλήρης έλεγχος του ιρανικού εναέριου χώρου.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, οι επιθέσεις στις 7 Μαρτίου κατέστρεψαν τουλάχιστον 17 αεροσκάφη στο στρατιωτικό τμήμα της εγκατάστασης, ενώ στην αεροπορική βάση Σιράζ, οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις μεταξύ 2 και 17 Απριλίου έπληξαν τουλάχιστον 13 αεροσκάφη. Επιθέσεις έχουν επίσης στοχεύσει τον στόλο των πολεμικών πλοίων του Ιράν. Πολλά πλοία και κτίρια υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια επιθέσεων στη Ναυτική Βάση Μπαντάρ Αμπάς - την έδρα του ναυτικού - τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ζημιά σε ναυτικές βάσεις

Εν τω μεταξύ, δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στο ναυτικό αρχηγείο του IRGC και στο γενικό αρχηγείο του στα ανατολικά προάστια της Τεχεράνης. Ο διοικητής της ναυτικής δύναμης, στρατηγός Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε επίσης σε ισραηλινή επιχείρηση στο τέλος Μαρτίου.

Ειδικοί δήλωσαν στο BBC Verify ότι παρά τα ακραία πλήγματα που υπέστη το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να βλάψει τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους. «Η ικανότητα του Ιράν να αμύνεται δεν πηγάζει τόσο από τις συμβατικές του δυνάμεις, όπως η αεροπορία του, όσο από την ικανότητά του να διεξάγει αντεπιθέσεις μέσω πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο Ζεβ Φάιντουτς από την εταιρεία ασφαλείας Global Guardian.

Η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει μικρά, φθηνά drones για να χτυπήσει υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή , συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και έχει εξάγει εδώ και καιρό το μοντέλο Shahed σε συμμαχικά κράτη όπως η Ρωσία.

Το κέντρο Διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη

Ο Ράφαελ Κόεν, Διευθυντής του Προγράμματος Εθνικής Ασφάλειας στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής RAND, δήλωσε ότι ο «στόλος κουνουπιών» του Ιράν, που αποτελείται από μικρά, γρήγορα σκάφη, θα του επιτρέψει να συνεχίσει να αποτελεί απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φαίνεται επίσης να χρησιμοποιεί την εύθραυστη εκεχειρία για να πραγματοποιήσει επισκευές σε τουλάχιστον τέσσερις από τις βάσεις βαλλιστικών πυραύλων της, δείχνουν δορυφορικές εικόνες.

Φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν ότι οι δρόμοι έχουν καθαριστεί από τα συντρίμμια στην πυραυλική βάση του Ταμπρίζ. Οι σήραγγες που υπέστησαν ζημιές από τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές φαίνεται να έχουν ανασκαφεί και στις εικόνες είναι ορατά πράγματα που μοιάζουν με οχήματα έργων και βαρέα μηχανήματα.

Εκτός από τις στρατιωτικές βάσεις, πολλά πολιτικά κτηρια έχουν πληγεί σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Authorizations (HRANA), περισσότεροι από 1.700 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ - ο Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματικός που επιβλέπει τον πόλεμο - αμφισβήτησε την υπόθεση ότι έχουν σημειωθεί χιλιάδες θάνατοι αμάχων.

Ενδείξει; επισκευών στη βάση Ταμπρίζ

Οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευαν επίσης δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας που είναι πιστές στην κληρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των βάσεων του IRGC που ανήκουν στην παραστρατιωτική ομάδα Basij - μια εθελοντική δύναμη που ελέγχεται από το IRGC και συχνά αναπτύσσεται στους δρόμους για να καταστείλει τη διαφωνία. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το κέντρο διοίκησης στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές από πλήγμα γύρω στις 4 Μαρτίου, με ένα παρακείμενο κτίριο να ισοπεδώνεται ολοσχερώς από την επίθεση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκεχειρίας, το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει αεροπορικά πλήγματα σε όλη την περιοχή. Την περασμένη εβδομάδα, το BBC Verify αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη έχει καταστρέψει τουλάχιστον 20 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου.

Οι επιθέσεις έπληξαν αυτόνομες αμερικανικές βάσεις και κοινές εγκαταστάσεις με χώρες που τις φιλοξενούσαν σε οκτώ χώρες, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων σε υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, ανεφοδιασμού αεροσκαφών και ραντάρ. Αυτή την εβδομάδα κατέρριψαν επίσης ένα ελικόπτερο που περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ .

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