Τραμπ: Σήμερα κλείσαμε συμφωνία με το Ιράν, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, πήραμε όσα θέλαμε

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν σχεδόν ολοκληρωμένη συμφωνία με το Ιράν που αποσκοπεί στην αποτροπή πυρηνικών όπλων.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η συμφωνία προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν όλα όσα ήθελαν στη «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν

«Σήμερα κλείσαμε τη συμφωνία με το Ιράν. Κλείσαμε μια μεγάλη συμφωνία», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συγκέντρωσης για την υποστήριξη του υποψηφίου για τη Γερουσία της Αλαμπάμα Μπάρι Μουρ.

«Δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επιστρέφουν σπίτι πολύ σύντομα. Έχει σχεδόν, σχεδόν ολοκληρωθεί. Πήραμε όλα όσα θέλαμε», ανέφερε, σύμφωνα με το NBC News.

Μίλησε για ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο όταν υπογραφεί θα ανοίξουν και τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενέκρινε αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «μνημόνιο κατανόησης» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Από όσο καταλαβαίνω, η απάντηση είναι ναι», απάντησε όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ο Ιρανός ηγέτης είχε εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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?????? President Trump has declared an official end to the war with Iran, announcing that a peace agreement will soon be signed in Europe. The breakthrough follows direct negotiations between Trump and the leaders of Qatar, the UAE, and Saudi Arabia. Notably, Israeli… pic.twitter.com/rtgTgR8aSe — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία του Ιράν «ενέκρινε» ένα σχέδιο συμφωνίας που θα επέκτεινε την κατάπαυση του πυρός, θα άνοιγε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και θα εγκαινίαζε 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Γιατί έχει σημασία: Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι η συμφωνία ήταν κοντά, ενώ η Τεχεράνη απάντησε στον τελευταίο ισχυρισμό του Τραμπ λέγοντας ότι δεν είχε ληφθεί «τελική απόφαση». Ωστόσο, τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στο Axios ότι σημαντικές διαφορές μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ηγέτες από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου απείλησε να χτυπήσει το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε», προτρέποντάς τον να αναστείλει τις ενέργειές του και διαβεβαιώνοντάς τον ότι μια προκαταρκτική συμφωνία ήταν εφικτή, σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους και έναν διπλωμάτη.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες αυτές, οι οποίες δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι τώρα, συνέβαλαν στο να πεισθεί ο Τραμπ να αποσυρθεί από τα σχέδια επίθεσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Πέμπτης.

Το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν ικανοποιεί «όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ», δηλώνει διπλωμάτης στο Axios

Ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα επαναλειτουργήσει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν, θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και θα ξεκινήσει πυρηνικές συνομιλίες σχετικά με ένα πλαίσιο για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, εν αναμονή μιας δεύτερης, πιο λεπτομερούς συμφωνίας, ανέφερε το Axios επικαλούμενο έναν διπλωμάτη από μία από τις χώρες που μεσολάβησαν και έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο χρειάζεται ακόμη την τελική υπογραφή, «αναλύει λεπτομερώς όλα τα πυρηνικά ζητήματα» και «ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ», ανέφερε το δημοσίευμα επικαλούμενο τον διπλωμάτη, παρόλο που οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ληφθούν μόνο εάν επιτευχθεί μια δεύτερη συμφωνία.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση

Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν είναι έτοιμο να υπογράψει τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα σχετικά με τη συμφωνία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπακάεϊ στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει, λίγο πριν, ότι είχε επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, μια θεαματική ανατροπή λίγες ώρες αφότου απείλησε να εξαπολύσει νέες επιθέσεις.

Ο Νετανιάχου λέει ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει την εξάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από την Τεχεράνη.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δέσμευση του Προέδρου [των ΗΠΑ] Τραμπ ότι η τελική συμφωνία, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, θα περιλαμβάνει την εξάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου, την αποσυναρμολόγηση των υποδομών εμπλουτισμού, τους περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς πληρεξουσίους του στην περιοχή», έγραψε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο X, μετά από συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.

Αμερικανικά αεροπλάνα

Τέσσερα αεροσκάφη C-17 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αναχώρησαν για την Ευρώπη την Πέμπτη, μεταφέροντας εξοπλισμό για ενδεχόμενη επίσκεψη του Αντιπροέδρου JD Vance σε τελετή υπογραφής στη Γενεύη τις επόμενες ημέρες.

Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με ξεχωριστές πτήσεις στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ για την αναμενόμενη συμμετοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 κοντά στη Γενεύη, με πέντε ακόμη C-17 να μεταφέρουν εξοπλισμό της Μυστικής Υπηρεσίας, του Στρατιωτικού Γραφείου του Λευκού Οίκου και της Πολεμικής Αεροπορίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Γενεύης.

White House Military Office - Europe VIP Support Movements (06/12/26 01:30z)



USAF C-17s are supporting two concurrent VIP missions to Europe.



POTUS - Geneva, Switzerland (G7): Five C-17s have delivered USSS, WHMO, and USAF equipment to Geneva International Airport ahead of the… pic.twitter.com/HukeUyHT1J — U.S. Government Jets (@USGovJets) June 12, 2026

Άλμα στα Χρηματιστήρια

Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωναν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν, μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιnγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλλει, μέχρι νεοτέρας, νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), ο Nikkei κατέγραφε άνοδο 3,91%, ενώ νωρίτερα ξεπέρασε ακόμη και το 4%, ενώ ο Kospi απογειώθηκε καταγράφοντας άνοδο 7,8%.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει βομβαρδισμούς των ΗΠΑ που επρόκειτο να γίνουν αυθημερόν διαβεβαιώνοντας πως έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και ότι θα μπορούσε να υπογραφτεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε «αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η ιρανική διπλωματία ωστόσο αντέτεινε λίγο αργότερα πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη πάρει καμιά απόφαση για το εάν θα υπογραφτεί συμφωνία ή όχι.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη πως ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει εγκρίνει αυτή που χαρακτήρισε «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο». Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της υποτιθέμενης συμφωνίας.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν πτώση μετά τις δηλώσεις του ρεπουμπλικάνου. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 1,57%, στα 88,96 δολάρια.

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