Ιράν: Διπλωματικό πόκερ για την συμφωνία και νέα ένταση - Κατέρριψαν δύο drones οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, αν και μεγάλο μέρος του κειμένου έχει οριστικοποιηθεί, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: Διπλωματικό πόκερ για την συμφωνία και νέα ένταση - Κατέρριψαν δύο drones οι ΗΠΑ

ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ, του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα. Το κρίσιμο αυτό ενεργειακό πέρασμα διακινεί σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 25% των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μεταξύ των βασικών εξαγωγέων που χρησιμοποιούν τα Στενά περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. (Φωτογραφία: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025)

Gallo Images Editorial
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά drones που επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα κατά τη διάρκεια διέλευσης των σκαφών από τα Στενά του Ορμούζ, με την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίζει πως η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά.

Η νέα αυτή ανάφλεξη καταγράφεται μόλις λίγες ώρες μετά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει έκρυθμη, καθώς η Τεχεράνη έσπευσε να υποβαθμίσει τις προσδοκίες για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, κάνοντας λόγο για εικασίες και επικρίνοντας την αμερικανική πλευρά για συνεχείς αλλαγές στάσης κατά τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, αν και μεγάλο μέρος του κειμένου έχει οριστικοποιηθεί, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της.

Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Η είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την τελευταία στιγμή προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν έφερε άμεση αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 89,17 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτωτική τροχιά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Tο αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 1,23 δολαρίων ή 1,4%, στα 86,48 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες, με το Brent να υποχωρεί κατά 4,2% και το WTI κατά 4,4%.

Το παρασκήνιο της ακύρωσης των πληγμάτων

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονταν μόλις τρεις ώρες μακριά από την εξαπόλυση μαζικών επιδρομών όταν έλαβαν την εντολή αναστολής. Όπως έγινε γνωστό, από τη λίστα των πιθανών στόχων είχε εξαιρεθεί το νησί Χαρκ, ο κρισιμότερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, παρά τις προηγούμενες απειλές της Ουάσιγκτον για κατάληψή του.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω των social media ότι οι συζητήσεις έχουν εγκριθεί στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπογραφή μπορεί να πέσει ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη.

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