Αραγτσί: «Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω

Μίλτος Τσεκούρας

Αραγτσί: «Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ για τον πόλεμο ΗΠΑ
  • Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν πιο κοντά από ποτέ.
  • Ο Αραγτσί κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να μην κάνουν εικασίες για το περιεχόμενο του Μνημονίου πριν την οριστικοποίησή του.
  • Η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες του Μνημονίου όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ένα «Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά», αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχόλια του Ιράν που διέρρευσαν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την ύπαρξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η διαπραγμάτευση με καλή πίστη. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε στο Truth Social.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», λέει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας κατά των εικασιών σχετικά με τη συμφωνία.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απέχουν από το να κάνουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό της», έγραψε ο Araghchi στο X.

«Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω», συνέχισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε αυστηρή επίπληξη κατά της Τεχεράνης νωρίτερα την Παρασκευή, μετά την εμφάνιση, στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανακριβών περιγραφών της πρότασης, όπως τις χαρακτήρισε.

Ο Τραμπ δημοσιεύει το tweet του Αραγτσί για την Αλήθεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στον λογαριασμό του Truth το tweet του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Σεγέντ Αραγτσί , στο οποίο έγραψε ότι «το μνημόνιο συνεννόησης της Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στην ολοκλήρωσή του».

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CNN: Το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ να αποτρέψουν το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Το Ισραήλ πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτρέψουν την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις. Το CNN είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία υπαινίσσεται μια επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, εξέπληξε τον Νετανιάχου, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν. Το Ισραήλ ήταν εδώ και καιρό επιφυλακτικό ως προς τις προθέσεις της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις, πιστεύοντας ότι δεν διαπραγματεύεται καλή τη πίστει. Το Ισραήλ πιστεύει ότι ακόμη και αν υπογραφόταν μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αυτό δεν θα οδηγούσε σε τελική συμφωνία, δήλωσε στο CNN μια ισραηλινή πηγή.

Πηγές του Λευκού Οίκου: «Η Τεχεράνη θα διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα»

Το Ιράν συμφώνησε να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να καταστρέψει το πυρηνικό του υλικό στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο AFP, ενώ οι δύο πλευρές έχουν δώσει αντικρουόμενες εκδοχές της συμφωνίας. Η Τεχεράνη συμφώνησε επίσης να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και δεν θα λάβει παγωμένα κεφάλαια μέχρι να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της βάσει της «συμφωνίας που βασίζεται στην απόδοση», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

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