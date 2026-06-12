ΗΠΑ-Ιράν: Στον «αέρα» η συμφωνία - Σκληρή απάντηση Τραμπ στις ιρανικές διαρροές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχόλια του Ιράν που διέρρευσαν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την ύπαρξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η διαπραγμάτευση με καλή πίστη. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε στο Truth Social.

CNN: Το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ να αποτρέψουν το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Το Ισραήλ πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτρέψουν την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις. Το CNN είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία υπαινίσσεται μια επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, εξέπληξε τον Νετανιάχου, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν. Το Ισραήλ ήταν εδώ και καιρό επιφυλακτικό ως προς τις προθέσεις της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις, πιστεύοντας ότι δεν διαπραγματεύεται καλή τη πίστει. Το Ισραήλ πιστεύει ότι ακόμη και αν υπογραφόταν μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αυτό δεν θα οδηγούσε σε τελική συμφωνία, δήλωσε στο CNN μια ισραηλινή πηγή.

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