Οι ΗΠΑ θέλουν να αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών που παρέχουν στο ΝΑΤΟ για την ΕΕ

Snapshot Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποσύρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών που παρέχουν στο ΝΑΤΟ για την Ευρώπη, μειώνοντας τα F

16 και F

15E από περίπου 150 σε 100.

Θα μειώσουν επίσης τα αεροσκάφη θαλάσσιας αναγνώρισης και ανεφοδιασμού, καθώς και θα ανακατανείμουν υποβρύχια, αεροπλανοφόρα και ομάδες βομβαρδιστικών στην Ευρώπη.

Η απόφαση αυτή θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να εκτελεί επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας και επιτήρηση, επηρεάζοντας την αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης, αλλά αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σύντομα και νωρίτερα από ό,τι περίμεναν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

Η μείωση της αμερικανικής δέσμευσης στο ΝΑΤΟ αναγκάζει την Ευρώπη να επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της, ενώ προκαλεί ανησυχίες για την αξιοπιστία της αμερικανικής υποστήριξης. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απόσυρουν το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών που παρέχουν στο ΝΑΤΟ για την Ευρώπη. Το σχέδιο, για την αμερικανική απεμπλοκή από τη Συμμαχία, το οποίο περιγράφεται από αξιωματούχους και σε γραπτό έγγραφο, παρέχει σπάνια σαφήνεια σχετικά με το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να μειώσει τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους, επιταχύνοντας την προσπάθεια της Αμερικής να μειώσει την προστασία που προσφέρει στους Ευρωπαίους συμμάχους εδώ και οκτώ δεκαετίες.

Αμερικανοί στρατιώτες σε βάση κοντά στη Μαύρη Θάλασσα AP

Η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να εξαπολύει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας και να διεξάγει επιτήρηση. Κοινοποιήθηκε στους συμμάχους στις αρχές Ιουνίου σε γραπτό έγγραφο και μέρη του εξετάστηκαν από τους New York Times. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την απόφαση, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας Οι προγραμματισμένες μειώσεις λοιπόν περιλαμβάνουν:

Μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100

Μείωση των αεροσκαφών θαλάσσιας αναγνώρισης από 26 σε 15 και μείωση και των οκτώ αεροσκαφών ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιων που ήταν προηγουμένως διαθέσιμα στην Ευρώπη

Ανακατανομή ενός υποβρυχίου εκτόξευσης πυραύλων και ενός αεροπλανοφόρου, μαζί με πολλά πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη που συμμετέχουν στις αποστολές του αεροπλανοφόρου

Ανακατανομή μιας από τις δύο ομάδες βομβαρδιστικών που είχαν προηγουμένως ανατεθεί στην άμυνα της Ευρώπης

Ανακατανομή μιας από τις δύο ομάδες βομβαρδιστικών που είχαν προηγουμένως ανατεθεί στην άμυνα της Ευρώπης Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τους συγκεκριμένους αριθμούς στο έγγραφο και αναφέρθηκε σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης την περασμένη εβδομάδα που μιλούσε γενικά για την πρόθεσή του να μειώσει τις δεσμεύσεις του στην Ευρώπη.

Αυτές οι λεπτομέρειες, μερικές από τις οποίες αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Die Welt, παρέχουν την πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι στιγμής για το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να μειώσει τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ, μια στρατιωτική συμμαχία που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός του ΝΑΤΟ ήταν κυρίως να προστατεύσει τους Αμερικανούς συμμάχους στην Ευρώπη από εξωτερικές απειλές όπως η Σοβιετική Ένωση, και τα ευρωπαϊκά μέλη του εξακολουθούν να το θεωρούν απαραίτητο για την ικανότητά τους να αποτρέψουν τη Ρωσία.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη αποκαλύψει δημόσια το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα - πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαν προετοιμαστεί οι Ευρωπαίοι ομόλογοι. Η απότομη διακοπή των αμερικανικών δυνάμεων θα επηρέαζε την ικανότητα του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, να παρακολουθεί την κυκλοφορία των ρωσικών υποβρυχίων ή να εκτοξεύει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Αν και οι Ευρωπαίοι έχουν παρόμοιες δυνατότητες εκτόξευσης πυραύλων, οι ειδικοί λένε ότι οι πύραυλοι λειτουργούν ως μεγαλύτερο αποτρεπτικό μέσο για τη Ρωσία όταν χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ, καθώς οι Ευρωπαίοι μπορεί να είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς την ανάπτυξή τους. «Ενώ καθεμία από αυτές τις περικοπές μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, μαζί αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αλλαγή στάσης και θέτουν προκλήσεις στην ετοιμότητα αποτροπής της Ευρώπης σε όλο το φάσμα», δήλωσε ο Τζουζέπε Σπαταφόρα του Ινστιτούτου Μελετών Ασφάλειας της ΕΕ, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα το Παρίσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραπονιέται εδώ και χρόνια για το δυσανάλογο βάρος που επωμίζονται οι ΗΠΑ όσον αφορά στη συμβολή τους στο ΝΑΤΟ. Έχει επανειλημμένα καλέσει την Ευρώπη να κάνει πολύ περισσότερα για να αμυνθεί χωρίς την αμερικανική υποστήριξη και έχει απειλήσει να αποχωρήσει εντελώς από τη συμμαχία. Αλλά μέχρι σήμερα η κυβέρνησή του είχε προχωρήσει μόνο με μεμονωμένες ανακοινώσεις για σχετικά μικρές αποσύρσεις από μεμονωμένες χώρες - μέχρι το έγγραφο του Ιουνίου που περιέγραφε λεπτομερώς τις σαρωτικές μειώσεις στην αμερικανική υποστήριξη για το ΝΑΤΟ στο σύνολό του.

Οι περικοπές θα μετριαστούν από το γεγονός ότι τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη θα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην ήπειρο. Οι επιπτώσεις της απεμπλοκής θα μετριαστούν επίσης από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, βλέποντας την ανάγκη να βασίζονται λιγότερο στην υποστήριξη των ΗΠΑ, βρίσκονταν ήδη στη διαδικασία επανεξοπλισμού των χωρών τους.

O γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε AP

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι παραιτήθηκε την Πέμπτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δαπανά πολύ λίγα για τον στρατό της. Και η Ευρώπη δυσκολεύεται ενίοτε να συντονίσει τον επανεξοπλισμό της. Την Τρίτη (9/6), η Γερμανία επιβεβαίωσε την αποχώρησή της από ένα έργο κατασκευής ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους με τη Γαλλία και την Ισπανία.

Για ορισμένους Ευρωπαίους, ο συγκεκριμένος αριθμός αμερικανικών πόρων που έχουν διατεθεί στην Ευρώπη είναι λιγότερο σημαντικός από το ερώτημα εάν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να αναπτύξει κάποιο από αυτά σε μάχη. Ο Γερμανός βουλευτής Άντον Χόφραϊτερ δήλωσε: «Το κύριο πρόβλημα του ΝΑΤΟ είναι ότι, όσο ο Τραμπ είναι πρόεδρος, δεν υπάρχει πλέον καμία πίστη ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης»

Η αποχώρηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή για την Ευρώπη. Στο τέλος Μαΐου, ένα ρωσικό drone χτύπησε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία, η πρώτη τέτοια επίθεση σε μια μεγάλη αστική περιοχή εντός του εδάφους του ΝΑΤΟ. Σε συνδυασμό με άλλες εισβολές ρωσικών drone στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, ενίσχυσε τους ευρωπαϊκούς φόβους ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επεκτείνει την επιθετικότητά της πέρα ​​από την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Εντ Άρνολντ από το Royal United Services Institute, μια δεξαμενή σκέψης για θέματα ασφάλειας στο Λονδίνο, δήλωσε ότι ενώ η αποχώρηση θα μπορούσε να είναι χειρότερη, «θα έχει ως αποτέλεσμα την εστίαση των μυαλών», είπε. Οι λεπτομέρειες της αποχώρησης ανακοινώθηκαν κατ' ιδίαν, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας μίλησαν δημόσια για την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν δυνάμεις για την υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης του Πενταγώνου, Στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς δήλωσε στις αρχές Ιουνίου: «Υπάρχει μια ανθυγιεινή αλληλεξάρτηση στο Μοντέλο Δύναμης του ΝΑΤΟ από τις δυνάμεις των ΗΠΑ». Ο στρατηγός, ο οποίος είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ και άλλοι έχουν καταστήσει σαφές ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Η πιθανή πραγματικότητα της ταυτόχρονης σύγκρουσης σε πολλαπλά θέατρα το απαιτεί».





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