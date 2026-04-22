Η «μαύρη» λίστα Τραμπ με «άτακτες και καλές» χώρες του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συντάξει μια λίστα με τις «άτακτες και τις καλές» χώρες του ΝΑΤΟ, κατατάσσοντας τα μέλη της Συμμαχίας ανάλογα με τη συμβολή τους στο ΝΑΤΟ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Politico.

Η λίστα καταρτίστηκε σε σχέση με την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσινγκτον στις αρχές αυτού του μήνα, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα το οποίο επικαλείται ευρωπαϊκές και αμερικανικές πηγές.

Η λίστα αυτή αποτελεί επομένως περαιτέρω απόδειξη του σχεδίου του Τραμπ να τιμωρήσει τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του.

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα απαιτήσει από τα μεμονωμένα κράτη να κάνουν μεγαλύτερες συνεισφορές και έχει απειλήσει με συνέπειες.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε τον Δεκέμβριο: «Οι υποδειγματικοί σύμμαχοι που αναλαμβάνουν μια δέσμευση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία και όλο και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα απολαμβάνουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας». Οι υπόλοιποι, δηλαδή «σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην συνεισφέρουν», θα πρέπει να αναμένουν τιμωρία.

Δεν είναι σαφές ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα και το υποκείμενο σχέδιο είναι σπάνιες.

«Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα συγκεκριμένες ιδέες όσον αφορά την τιμωρία κακών συμμάχων», δήλωσε στο Politico μία από τις ευρωπαϊκές πηγές, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Η τρέχουσα κατάσταση της λίστας είναι επίσης ασαφής. Αυτό ισχύει τόσο για το ερώτημα ποιες χώρες κατατάσσονται. Το ΝΑΤΟ αρχικά αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα μιας «λίστας συμμάχων» αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη φύση της διατλαντικής συμμαχίας και ενισχύει την αβεβαιότητα για το μέλλον της συνοχής του ΝΑΤΟ.

Διαβάστε επίσης