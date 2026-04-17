Τραμπ: Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο, ενώ τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι «οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη, δεν περιλαμβάνει την Βηρυτό», η Ουάσινγκτον «θα συνεργαστεί ξεχωριστά μαζί της και θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο».

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα το πάρουν όλο», αναφερόμενο σε αυτό ως «πυρηνική σκόνη».

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική "σκόνη", που δημιουργήθηκε από τα υπέροχα βομβαρδιστικά μας B2 – Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων με κανέναν τρόπο, μορφή ή μέσο. Αυτή η συμφωνία δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από τον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους έχει ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ να το πράξουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!».

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Λίβανο», ενώ τόνισε «θα κάνουμε τον Λίβανο μεγάλο ξανά!».

Νέα πυρά Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν»

Νέα πυρά εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν».

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει ηρεμήσει, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ και με ρώτησαν αν χρειαζόμαστε βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν, μία χάρτινη τίγρης!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: «Απομακρύνθηκαν οι θαλάσσιες νάρκες από την περιοχή»

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν με την βοήθεια των ΗΠΑ, «έχει απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες!», από την περιοχή.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Κατάρ για την βοήθεια τους

