Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

Snapshot Το Ιράν ανακοίνωσε την πλήρη ελευθερία διέλευσης όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ για τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η διέλευση των πλοίων θα γίνεται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, μέσω ανάρτησης στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στο X ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμπάς Αράγτσι, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση Αραγτσί:«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Είναι πλήρως ανοιχτά, ευχαριστούμε - Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν, το οποίο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για ελεύθερη διέλευση. Ευχαριστούμε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο σε νεότερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι «τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορικές δραστηριότητες και πλήρως ελεύθερη διέλευση», ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην περιοχή «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η συνδιαλλαγή μας» με την Τεχεράνη.

Και κατέληξε: «Αυτή η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη επιλυθεί».

Ο στρατιωτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά του Ιράν, στον οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 στρατιωτικοί, παραμένει σε ισχύ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Παρασκευή, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι δεν θα παρεμποδίζει την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ιράν: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ -Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

Μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, υπήρξε αξιοσημείωτη δραστηριότητα στις παγκόσμιες αγορές. Ο χρυσός και το ασήμι αυξήθηκαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν.

Η μετάδοση της είδησης οδήγησε στην κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 8% στα 87,2 δολάρια, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου WTI υποχώρησε κατά 8,5%, στα 82,3 δολάρια.

Την ίδια ώρα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street καταγράφουν άνοδο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones (.DJI) ενισχύθηκε κατά 210,1 μονάδες ή 0,43%, φτάνοντας τις 48.788,81 μονάδες στο άνοιγμα. Ο δείκτης S&P 500 (.SPX) σημείωσε άνοδο 33,3 μονάδων ή 0,47%, στις 7.074,55 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite (.IXIC) κατέγραψε κέρδη 235,3 μονάδων ή 0,98%, στις 24.338,009 μονάδες.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 (.RUT) κατέγραψε επίσης νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, σημειώνοντας τελευταία άνοδο 1,3%.

Ο γερμανικός δείκτης DAX αυξήθηκε κατά 2,2% στις 24.682 μονάδες.

Αυξήθηκαν οι τιμές του χρυσού

Μετά την εξέλιξη, οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν. Η τιμή μιας ουγγιάς χρυσού σκαρφάλωσε στα 4.846 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1%.

Η σχετική μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η ενισχυόμενη προοπτική ειρήνης έχουν περιορίσει τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, αποδυναμώνοντας την ανοδική πίεση στον χρυσό.

Απότομη αύξηση στο ασήμι

Οι τιμές του ασημιού σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο. Το ασήμι αυξήθηκε κατά σχεδόν 4%, φτάνοντας τις 118 λίρες . Η τιμή μιας ουγγιάς ασημιού έφτασε τα 81,4 δολάρια.

Το Ιράν ήρε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ναυτιλιακής οδού, για το υπόλοιπο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην ίδια τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την οποία είχε απαιτήσει το Ιράν. Αυτό ισχύει για όλα τα εμπορικά πλοία.

