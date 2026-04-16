Reuters: Ιράν και ΗΠΑ στρέφονται προς μια προσωρινή συμφωνία

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους σε μια προσωρινή συμφωνία προκειμένου να αποτρέψουν την επανάληψη της σύγκρουσης, καθώς παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές στο Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ατελέσφορες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τις διαφωνίες να παραμένουν όσον αφορά την τύχη του υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να περιορίσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, αλλά τα βασικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα μνημόνιο που θα περιλαμβάνει το ξεπάγωμα κεφαλαίων σε αντάλλαγμα για την άδεια διέλευσης περισσότερων πλοίων από το στενό.

Πρόσθεσαν ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις που συζητήθηκαν, τα πλοία θα μπορούσαν να διέρχονται από τμήματα της θαλάσσιας οδού με μειωμένο κίνδυνο, εάν επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία.

Vessel traffic as seen via https://t.co/bYX0jXrfTw in the Strait of Hormuz and entrance to the Gulf of Oman over the last 36 hours shows traffic through the strait is still significantly lower than normal levels. pic.twitter.com/WEdF93cZdr — OSINTdefender (@sentdefender) April 16, 2026

