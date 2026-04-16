ΗΠΑ: Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» του Ιράν - 570 τάνκερ και 400.000.000 δολάρια την ημέρα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, δίνοντας την έγκριση για την έρευνα και την κατάσχεση σκαφών που σχετίζονται με τον σκιώδη στόλο της Τεχεράνης σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση από την Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, το μέτρο αυτό στοχεύει στον περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων που στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς.

Δικαίωμα νηοψίας και κατάσχεσης

Όπως ανακοινώθηκε από την USNAVCENT, πέρα από την επιβολή του αποκλεισμού, όλα τα ιρανικά πλοία, καθώς και εκείνα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το OFAC ή θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά λαθρεμπορίου, υπόκεινται στο εμπόλεμο δικαίωμα επίσκεψης και έρευνας. Τα συγκεκριμένα πλοία, ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, είναι πλέον εκτεθειμένα σε διαδικασίες επιβίβασης, ελέγχου και κατάσχεσης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

570 δεξαμενόπλοια και 400 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα

Η επέκταση των μέτρων στοχεύει άμεσα στον σκιώδη στόλο του Ιράν, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 570 δεξαμενόπλοια, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πετρελαϊκά έσοδα που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σχεδόν το 90% του εμπορίου του Ιράν διεξάγεται μέσω θαλάσσης, γεγονός που καθιστά τη χώρα εξαιρετικά ευάλωτη. Την ίδια ώρα, πλοία με σημαίες ουδέτερων κρατών που συνδέονται με το Ιράν ή υπόκεινται σε κυρώσεις διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο νηοψίας. Οι ΗΠΑ επικαλούνται το εμπόλεμο δικαίωμα, το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την αναχαίτιση του εχθρικού εμπορίου στην ανοιχτή θάλασσα σε περιόδους πολέμου.

Οικονομικές επιπτώσεις και κυρώσεις

Το Reuters μετέδωσε εκτιμήσεις αναλυτών σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει μια διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου για έως και δύο μήνες προτού αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή του. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε ξεχωριστές κυρώσεις σε ένα δίκτυο λαθρεμπορίου πετρελαίου που διευθύνεται από τον Μοχαμάντ Χοσεΐν Σαμχανί, γιο του εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Σαμχανί. Η ένταση πάντως είναι ορατή και στο πεδίο, καθώς δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν σήμερα δεξαμενές πετρελαίου να φλέγονται στο νησί Σίρι, έναν από τους σημαντικότερους τερματικούς σταθμούς του Ιράν.

Η δύσκολη θέση της Κίνας

Η Κίνα παραμένει ο κορυφαίος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, με τα φορτία να μεταφέρονται μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας και κυρίως μέσω των κέντρων μεταφόρτωσης στη Μαλαισία. Πλέον, τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό αργό μπορούν να κατασχεθούν οπουδήποτε και όχι μόνο κοντά στο Ορμούζ, κάτι που εκθέτει τα πλοία κινεζικών συμφερόντων σε τεράστιους κινδύνους ασφάλισης και χρηματοδότησης. Το Ιράν είχε οικοδομήσει ένα κανάλι εμπορίου πετρελαίου βασισμένο στο γιουάν, το οποίο όμως καθίσταται ανενεργό εάν οι φυσικές αποστολές δεν μπορούν να μετακινηθούν. Η ηγεσία στο Πεκίνο καλείται τώρα να επιλέξει ανάμεσα στη συνέχιση των αγορών και την αποφυγή μιας άμεσης τριβής με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

