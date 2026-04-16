Χέγκσεθ: Τραυματισμένος αλλά ζωντανός ο Χαμενεΐ, στόχος των ΗΠΑ όποια πλοία βοηθούν το Ιράν

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «υποδέχονταν με χαρά τη συμμετοχή άλλων χωρών για να βοηθήσουν» όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο 

  • Οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων για όσο χρειαστεί, εφαρμόζοντας μέτρα σε όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από το Ιράν.
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύουν πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο Ιράν, τόσο σε χωρικά όσο και σε διεθνή ύδατα.
  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, πιστεύεται ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός.
  • Η Κίνα διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.
  • Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν τη συμμετοχή άλλων χωρών για τη διαχείριση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με τον επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατηγό Νταν Κέιν, πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση στην αμερικανοϊσραηλινή αντιπαράθεση με το Ιράν.

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια δήλωση ανώτερων στρατιωτικών ηγετών από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων. Σύμφωνα με τον υπουργό η αμερικανική πλευρά καλεί το ιρανικό καθεστώς να κάνει μια «σοφή επιλογή», ​​προειδοποιώντας ότι εάν η συμφωνία δεν τηρηθεί, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν αμέσως τους βομβαρδισμούς

Η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, που ισχύει από τη Δευτέρα, «για όσο χρειαστεί», επιβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Αυτός ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Αυτή η επιχείρηση των ΗΠΑ αποτελεί αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων (...), όχι αποκλεισμό του Στενών του Ορμούζ», διευκρίνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, ο οποίος ήταν παρών δίπλα του.

Σε περαιτέρω δηλώσεις του προς τον Τύπο, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «υποδέχονταν με χαρά τη συμμετοχή άλλων χωρών για να βοηθήσουν» όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε επίσης ότι ο Μοζντάμπα Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, πιστεύεται ότι έχει τραυματιστεί αλλά είναι ζωντανός.

Η Κίνα έχει διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ισχυρίστηκε επίσης ο Αμερικανός υπουργός.

Οι ΗΠΑ θα στοχεύουν πλοία που βοηθούν το Ιράν σε χωρικά και διεθνή ύδατα

Kατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Hegseth, ο ανώτερος Αμερικανός στρατηγός Dan Caine δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα καταδιώκουν κάθε σκάφος που επιχειρεί να παράσχει υποστήριξη στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων του «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι η επιβολή των μέτρων θα πραγματοποιείται τόσο στα χωρικά ύδατα του Ιράν όσο και εντός και γύρω από τα διεθνή ύδατα.

Πρόσθεσε ότι:

  • Ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τα λιμάνια του Ιράν
  • Θα χρησιμοποιήσουμε βία εάν δεν συμμορφωθούν με αυτόν τον αποκλεισμό
  • Δεκατρία πλοία έχουν κάνει αναστροφή
  • Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβιβαστεί σε κανένα πλοίο
  • Ο αποκλεισμός αφορά τα ιρανικά λιμάνια, όχι τα Στενά του Ορμούζ
  • Πάνω από 10.000 ναυτικοί, πεζοναύτες και αεροπόροι εκτελούν τον αμερικανικό αποκλεισμό
  • Επτά πλοία είχαν κινήσει το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης κατά την έναρξη του αποκλεισμού
  • Κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει τον αποκλεισμό θα αντιμετωπιστεί αναλόγως, με μέτρα που περιλαμβάνουν απόπειρα επιβίβασης και προειδοποιητικές βολές.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Live streaming: Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου και του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

16:54LIFESTYLE

Υπόθεση Katy Perry:«Τώρα θα επουλώσω τα τραύματά μου» δήλωσε η Ruby Rose μετά την επίσημη καταγγελία

16:49ANNOUNCEMENTS

Lidl Ελλάς: Ψαλίδι στον πληθωρισμό με μειώσεις τιμών σε 300 προϊόντα καθημερινής ανάγκης

16:36ΕΥ ΖΗΝ

Στον εγκέφαλο, αυτά που βλέπουμε και αυτά που φανταζόμαστε, ακολουθούν την ίδια νευρωνική οδό

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ιράν και ΗΠΑ στρέφονται προς μια προσωρινή συμφωνία

16:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε τροχαίο ο βετεράνος τερματοφύλακας Άλεξ Μάνινγκερ

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Η πιο αποφασιστική μάχη δεν δίνεται στη Βουλή και τα δικαστήρια, αλλά στους δρόμους του αγώνα

16:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» του Ιράν - 570 τάνκερ και 400.000.000 δολάρια την ημέρα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νατσιός: Η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς παρεμβάσεις

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων του μακελειού σε σχολείο – Νέο βίντεο με τον δράστη να κάνει σκοποβολή

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 49χρονος οδηγός νταλίκας που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Τραυματισμένος αλλά ζωντανός ο Χαμενεΐ, στόχος των ΗΠΑ όποια πλοία βοηθούν το Ιράν

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

15:55LIFESTYLE

Δακρυσμένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Μυλωνάκη: «Με την Τίνα είναι δεύτερη οικογένεια για εμάς»

15:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Συνελήφθη ο 30χρονος που δραπέτευσε την Κυριακή του Πάσχα και έκλεψε κινητό γυναίκας

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρά ψάρια εντοπίζονται στη λίμνη Παμβώτιδα - Άμεση κινητοποίηση του δήμου

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δεν θα συνομιλήσει με τον Νετανιάχου ο πρόεδρος της χώρας

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο για φιλοξενία δύο μικρά παιδιά μετά τον ξυλοδαρμό της μητέρας τους από τον πατέρα τους

15:31ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

16:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε τροχαίο ο βετεράνος τερματοφύλακας Άλεξ Μάνινγκερ

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

15:55LIFESTYLE

Δακρυσμένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Μυλωνάκη: «Με την Τίνα είναι δεύτερη οικογένεια για εμάς»

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Φόβοι για ταραχές μετά από ομαδικό βιασμό γυναίκας – Ένταση σε διαδήλωση

16:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

16:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» του Ιράν - 570 τάνκερ και 400.000.000 δολάρια την ημέρα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η παρουσία σκόνης «καθαρίζει» την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Κολυδά

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαπληκτισμός Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Πόσα ψέματα λέτε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ