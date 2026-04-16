Χέγκσεθ: Τραυματισμένος αλλά ζωντανός ο Χαμενεΐ, στόχος των ΗΠΑ όποια πλοία βοηθούν το Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο

Snapshot Οι ΗΠΑ διατήρησαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων για όσο χρειαστεί, εφαρμόζοντας μέτρα σε όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από το Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύουν πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο Ιράν, τόσο σε χωρικά όσο και σε διεθνή ύδατα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, πιστεύεται ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός.

Η Κίνα διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν τη συμμετοχή άλλων χωρών για τη διαχείριση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με τον επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατηγό Νταν Κέιν, πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση στην αμερικανοϊσραηλινή αντιπαράθεση με το Ιράν.

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια δήλωση ανώτερων στρατιωτικών ηγετών από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων. Σύμφωνα με τον υπουργό η αμερικανική πλευρά καλεί το ιρανικό καθεστώς να κάνει μια «σοφή επιλογή», ​​προειδοποιώντας ότι εάν η συμφωνία δεν τηρηθεί, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν αμέσως τους βομβαρδισμούς

Η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, που ισχύει από τη Δευτέρα, «για όσο χρειαστεί», επιβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Αυτός ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Αυτή η επιχείρηση των ΗΠΑ αποτελεί αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων (...), όχι αποκλεισμό του Στενών του Ορμούζ», διευκρίνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, ο οποίος ήταν παρών δίπλα του.

Σε περαιτέρω δηλώσεις του προς τον Τύπο, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «υποδέχονταν με χαρά τη συμμετοχή άλλων χωρών για να βοηθήσουν» όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε επίσης ότι ο Μοζντάμπα Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, πιστεύεται ότι έχει τραυματιστεί αλλά είναι ζωντανός.

Η Κίνα έχει διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ισχυρίστηκε επίσης ο Αμερικανός υπουργός.

JUST IN: ???? U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says China assured the U.S. it will not send weapons to Iran. pic.twitter.com/zobGtneHPb — The Moon Show (@TheMoonShow) April 16, 2026

Οι ΗΠΑ θα στοχεύουν πλοία που βοηθούν το Ιράν σε χωρικά και διεθνή ύδατα

Kατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Hegseth, ο ανώτερος Αμερικανός στρατηγός Dan Caine δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα καταδιώκουν κάθε σκάφος που επιχειρεί να παράσχει υποστήριξη στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων του «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι η επιβολή των μέτρων θα πραγματοποιείται τόσο στα χωρικά ύδατα του Ιράν όσο και εντός και γύρω από τα διεθνή ύδατα.

Πρόσθεσε ότι:

Ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τα λιμάνια του Ιράν

Θα χρησιμοποιήσουμε βία εάν δεν συμμορφωθούν με αυτόν τον αποκλεισμό

Δεκατρία πλοία έχουν κάνει αναστροφή

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβιβαστεί σε κανένα πλοίο

Ο αποκλεισμός αφορά τα ιρανικά λιμάνια, όχι τα Στενά του Ορμούζ

Πάνω από 10.000 ναυτικοί, πεζοναύτες και αεροπόροι εκτελούν τον αμερικανικό αποκλεισμό

Επτά πλοία είχαν κινήσει το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης κατά την έναρξη του αποκλεισμού

Κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει τον αποκλεισμό θα αντιμετωπιστεί αναλόγως, με μέτρα που περιλαμβάνουν απόπειρα επιβίβασης και προειδοποιητικές βολές.



JUST IN:



???? Hegseth warns Iran if they don't chose wisely, they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power and energy



He also adds that U.S. will commence "Operation Economic Fury to maximize economic pressure across the entirety of the government." pic.twitter.com/b2gmO1J4qJ — Megatron (@Megatron_ron) April 16, 2026

Hegseth gave message to #IRAN .



You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don’t have a Navy or real domain awareness. You can’t control anything. Hegseth pic.twitter.com/4svlZIVVy1 — Iran Updates? (@IranUpdatesNow) April 16, 2026

