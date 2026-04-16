Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά παραμένουν οι βασικές διαφωνίες για τα πυρηνικά

Snapshot Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σημώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν ουσιαστικές διαφωνίες στο πυρηνικό ζήτημα.

Βασικά ζητήματα όπως η τύχη υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου και η διάρκεια των πυρηνικών περιορισμών παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη συνέβαλε στη μείωση διαφορών και αύξησε τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας.

Δεν έχουν οριστεί επίσημες ημερομηνίες για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αν και πιθανό είναι να γίνει στο Ισλαμαμπάντ την επόμενη εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά η παράταση της εκεχειρίας δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Αν και το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, εξακολουθούν να υφίστανται θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού αρχιστράτηγου Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη χθες συνέβαλε στην μείωση των διαφορών σε ορισμένα θέματα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας και την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Ωστόσο βασικές διαφωνίες παραμένουν σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα.

«Η τύχη του σε υψηλό επίπεδο εμπλουτισμένου ουρανίου και η διάρκεια των πυρηνικών περιορισμών για το Ιράν περιλαμβάνονται στα περισσότερο διαφιλονικούμενα θέματα για το οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση», είπε ο αξιωματούχος.

Εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν τόνισε ότι δεν έχουν ορισθεί ημερομηνίες για τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ζητήματα που άπτονται του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης περιλαμβάνονται στα υπό συζήτησιν θέματα, πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει κάποια πρόοδο στην πορεία προς ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν, αλλά υπάρχει μεγάλη διάσταση θέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές και ως προς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Sky News: ΗΠΑ και Ιράν θα συνομιλήσουν ξανά την επόμενη εβδομάδα

Νωρίτερα το βρετανικό κανάλι Sky News μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν ξανά την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ένας δεύτερος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στο Ισλαμαμπάντ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αισθάνονται «αισιόδοξες» όσον αφορά τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα σχετικά με πιθανή παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας, η οποία λήγει σε μία εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν πρόκειται να πραγματοποιήσει δεύτερη ημέρα συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προκειμένου να συζητήσουν τα «μηνύματα που ανταλλάχθηκαν» μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

