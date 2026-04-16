Το Ιράν συλλαμβάνει τέσσερις Ισραηλινούς - Τους κατηγορεί για πράκτορες της Μοσάντ

Το Ιράν συνέλαβε τέσσερις Ισραηλινούς ως ύποπτους για κατασκοπεία, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ γίνονται προσπάθειες για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου που βύθισαν τη Μέση Ανατολή σε πόλεμο.

«Οι τέσσερις πράκτορες που συνδέονται με τη Μοσάντ συνελήφθησαν στην επαρχία Γκιλάν» στο βόρειο Ιράν, ανέφερε το IRNA, επικαλούμενο δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Οι συλληφθέντες είχαν παράσχει στους αξιωματικούς πληροφοριών της Μοσάντ εικόνες και τοποθεσίες ορισμένων ευαίσθητων και κρίσιμων στρατιωτικών τοποθεσιών και τοποθεσιών ασφαλείας μέσω του Διαδικτύου», ανέφερε.