Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: Τα 4 εμπόδια που έχει να υπερβεί ο Τραμπ

Ανάλυση της εφημερίδας Guardian εξηγεί ποιο είναι το τεστ που θα πρέπει να περάσει ο Αμερικανός πρόεδρος για να αποδείξει ότι κέρδισε την παρτίδα με το Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: Τα 4 εμπόδια που έχει να υπερβεί ο Τραμπ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τραμπ πρέπει να αποδείξει ότι η νέα συμφωνία με το Ιράν είναι καλύτερη από αυτή του 5 και τη συμφωνία της Γενεύης του Φεβρουαρίου.
  • Κύρια εμπόδια στις διαπραγματεύσεις είναι ο εγχώριος εμπλουτισμός ουρανίου, τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, η άρση κυρώσεων και τα μη πυρηνικά ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και το Στενό του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ ζητούν αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για 20 χρόνια ή μόνιμη απαγόρευση, ενώ το Ιράν προτείνει μικρότερο χρονικό διάστημα ή περιορισμούς βάσει αναγκών.
  • Η άρση των κυρώσεων αποτελεί πολιτικό πρόβλημα για τις ΗΠΑ, που επιδιώκουν περιορισμούς στη χρήση των κεφαλαίων από το Ιράν, ενώ το Ιράν απαιτεί μόνιμη και μη αναστρέψιμη άρση.
  • Το Ιράν φαίνεται διχασμένο ως προς τη στρατηγική για τα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσα σε πιο συγκρουσιακή προσέγγιση και σε διαπραγματευτικό μοχλό για ειρήνη και άρση κυρώσεων.
Snapshot powered by AI

Σημαντικά πολιτικά εμπόδια θα έχει να ξεπεράσει στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτον ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται να αποδείξει ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτύχει είναι καλύτερη από εκείνη που υπέγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2015 και από τη συμφωνία που είχε προταθεί στη Γενεύη τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει αντιληπτό ότι έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην παγκόσμια οικονομία αν και υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις που θα είχαν μικρότερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικούς πόρους. Θα πρέπει επίσης να αποδείξει ότι το Ιράν δεν έχει αποκομίσει μόνιμα οφέλη από την ανάληψη του ελέγχου της ναυτιλίας που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα κριτήρια που έχει να επιτύχει η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών.

Βέβαια δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει την συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα με οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, καθώς η φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έχει αλλάξει σημαντικά από το 2015. Επιπλέον, άλλα ζητήματα, όπως το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι το 2015.

Τα 4 εμπόδια για τον Τραμπ

Από μια άποψη, οποιαδήποτε συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ θα είναι καλύτερη από τη συμφωνία του 2015, καθώς δεν θα περιέχει ρήτρες λήξης ισχύος, μία από τις κύριες κριτικές του Τραμπ για τη συμφωνία του Ομπάμα. Αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα του Τραμπ για να αποχωρήσει από τη συμφωνία το 2018.

Η νέα συμφωνία θα περιλαμβάνει προθεσμίες για συγκεκριμένα γεγονότα που θα την ενεργοποιήσουν, αλλά συνολικά η συμφωνία προορίζεται να είναι αόριστης διάρκειας.
Αυτά είναι, σε γενικές γραμμές, τα τέσσερα σημεία διαφωνίας στα οποία η ομάδα του Τραμπ θα επιδιώξει να επιτύχει πρόοδο σε σχέση με τον Δημοκρατικό προκάτοχό του.

Το πρώτο αφορά τον εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν. Στις συνομιλίες της Γενεύης που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου, οι δύο πλευρές κατέληξαν προσωρινά σε μια θέση σύμφωνα με την οποία η αμερικανική αντιπροσωπεία, κατόπιν οδηγιών του Τραμπ, απαίτησε από το Ιράν να αναστείλει κάθε εγχώριο εμπλουτισμό για 10 χρόνια. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, τα τρία χρόνια ήταν το μέγιστο διάστημα που θα μπορούσε να αντέξει το ιρανικό σύστημα.

Τζέι Ντι Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026

ΑΡ

Στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ αύξησαν το αίτημά τους σε αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου στα 20 χρόνια, ενώ ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στη New York Post, δήλωσε ότι «δεν του άρεσε η πρόταση των 20 ετών» και θα ήθελε η απαγόρευση του εμπλουτισμού να είναι μόνιμη.

Στην πράξη, κανείς δεν γνωρίζει πόσο χρόνο θα χρειαστεί το Ιράν, δεδομένης της ζημίας που υπέστησαν οι βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που διαθέτει προκειμένου να ξεκινήσει και πάλι τον εμπλουτισμό.

Στις συνομιλίες του 2015, ο Ομπάμα παραδέχτηκε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εμπλουτίζει για 15 χρόνια, αλλά μόνο στο επίπεδο καθαρότητας που απαιτείται για ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή στο 3,67%. Η συμφωνία δεν παραχώρησε ρητά στο Ιράν το δικαίωμα εμπλουτισμού ως θέμα αρχής.

Το δεύτερο ζήτημα είναι τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Η συμφωνία Ομπάμα περιόρισε τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν σε 3,65% και 300 κιλά.
Πλέον το Ιράν διαθέτει 440,9 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60% σε ουράνιο-235.

Αυτό το επίπεδο μπορεί να εμπλουτιστεί γρήγορα σε βαθμό κατάλληλο για όπλα δηλαδή στο 90%. Σχεδόν όλο το υλικό είναι σε μορφή αερίου (UF6) και αποθηκεύεται σε μικρά δοχεία, περίπου στο μέγεθος μιας φιάλης καταδύσεων. Το Ιράν δηλώνει ότι από τον Ιούλιο του 2019 δημιούργησε αυτό το απόθεμα σε αυτά τα υψηλότερα επίπεδα καθαρότητας ως διαπραγματευτικό ατού, σε απάντηση στην αποτυχία των ΗΠΑ και της Ευρώπης να άρουν τις κυρώσεις όπως είχαν υποσχεθεί στη συμφωνία του 2015.

i.jpg

Mηχανήματα φυγοκέντρησης στις εγκαταστάσεις ουρανίου του Νατάνζ.

Στη Γενεύη, στις 26 Φεβρουαρίου, το Ιράν προσφέρθηκε να «αποδυναμώσει» αυτό το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου – μια μη αναστρέψιμη διαδικασία – από 60% σε 3,67%, το μέγιστο επίπεδο που ορίζεται στη συμφωνία με τον Ομπάμα. Η ίδια συμφωνία είχε περιείχε παρόμοιες διατάξεις τόσο για την αποδυνάμωση όσο και για την εξαγωγή των πλεονασματικών αποθεμάτων.

Οι ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ δήλωσαν ότι επιθυμούν την απομάκρυνση ολόκληρου του αποθέματος από το Ιράν, ιδανικά υπό την εποπτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές γιατί η μείωση του εμπλουτισμού εντός του Ιράν υπό την πλήρη εποπτεία του ΔΟΑΕ αποτελεί ουσιαστικά χειρότερη επιλογή για τις ΗΠΑ σε σύγκριση με την αποστολή του ουρανίου εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, στη Γενεύη, το Ιράν πρότεινε ένα νέο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δηλώνοντας ότι δεν θα δημιουργήσει αποθέματα ουρανίου και ότι το ουράνιο θα εμπλουτίζεται μόνο βάσει των αναγκών. Αυτό θα ήταν ένα κέρδος που ο Τραμπ θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ξεπερνά οποιαδήποτε συμφωνία του Ομπάμα.

Το τρίτο ζήτημα είναι η άρση των κυρώσεων. Η συμφωνία του 2015 προέβλεπε την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 100 δισ. δολαρίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, καθώς και την άρση των περιορισμών στο εμπόριο πετρελαίου του Ιράν. Διατήρησε όμως τους περιορισμούς που αφορούσαν την τρομοκρατία, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διάδοση πυραύλων. Στη Γενεύη, προβλεπόταν η άρση πάνω από το 80% των κυρώσεων κατά του Ιράν, με τις κυρώσεις που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραμένουν σε ισχύ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει πολιτικούς περιορισμούς όσον αφορά την άρση των κυρώσεων. Το 2015, προσωπικότητες όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, τότε γερουσιαστής, επέκριναν σφοδρά τον Ομπάμα, λέγοντας: «Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει αμέσως τα χρήματα που λαμβάνει από την άρση των κυρώσεων για να αρχίσει να ενισχύει τις συμβατικές του δυνατότητες. Θα καθιερωθεί ως η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και θα αυξήσει το κόστος της δράσης μας στην περιοχή».

Bushehr ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΡΑΝ

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο Μπουσέρ του Ιράν, στις 7 Δεκεμβρίου 2025

Planet Labs PBC

Ως αποτέλεσμα, ο Τραμπ επιθυμεί να επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί στο πώς το Ιράν θα δαπανήσει τα χρήματα που θα αποκομίσει από την άρση των κυρώσεων. Από την πλευρά του, το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τέτοιους περιορισμούς και χρειάζεται κάποια εγγύηση ότι η άρση των κυρώσεων θα είναι μόνιμη και όχι αναστρέψιμη, όπως στο παρελθόν. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο όπου το έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών καθιστά τη λύση τόσο δύσκολη.

Τέλος, υπάρχει το πλέγμα των μη πυρηνικών ζητημάτων, όπως η υποστήριξη σε δυνάμεις-αντιπροσώπους, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και, πάνω απ’ όλα, το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ παραπονιόταν πάντα ότι η συμφωνία του Ομπάμα αντιμετώπιζε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεμονωμένα και δεν ασχολούνταν με τη γενικότερη συμπεριφορά της χώρας. Μπορεί να αναβάλει αυτά τα ευρύτερα ζητήματα ή θέλει να συμπεριληφθούν με κάποιον τρόπο σε μια ευρύτερη συμφωνία;

Το Ιράν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επιλογές

Το ίδιο το Ιράν φαίνεται διχασμένο ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών του, συμπεριλαμβανομένου του αν πρέπει να θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και αν πρέπει να τερματιστεί πριν μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Σε γενικότερο επίπεδο, ο Αλί Νασρί, διεθνής δικηγόρος με έδρα το Ιράν, δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις εντός του Ιράν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος των Στενών του Ορμούζ.

Ιράν Γκαλιμπάφ Πακιστάν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026

ΑΡ

Η μία, πιο συγκρουσιακή, άποψη υποστηρίζει την εκμετάλλευση των Στενών για τη δημιουργία εσόδων, την απόκτηση αποζημίωσης για πολεμικές ζημίες και την επιβεβαίωση της εθνικής υπερηφάνειας. Η άλλη το βλέπει ως στρατηγικό διαπραγματευτικό μοχλό για να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα μια διαρκής εκεχειρία, η άρση των κυρώσεων και εγγυήσεις ασφάλειας. «Αργότερα, καθώς το περιβάλλον απειλών υποχωρεί και η προεδρία Τραμπ πιθανότατα τελειώνει, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο νομικό σύστημα θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για το Ιράν να ασκήσει μεγαλύτερη εξουσία πάνω στο πέρασμα», ανέφερε ο δικηγόρος.

Μάλιστα συνέκρινε τις επιλογές που αντιμετωπίζει το Ιράν με το περίφημο πείραμα με τα Marshmallow στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, το οποίο αφορούσε την αναβολή της ικανοποίησης και διεξήχθη τη δεκαετία του 1970. Το πείραμα είχε σκοπό να αναδείξει την σημασία της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης (delayed gratification) για τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών και να τα συνδέσει της με τις αρετές του αυτοελέγχου και της υπομονής.

«Η επιτυχία και η πρόοδος της χώρας στο μέλλον εξαρτώνται από την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό της άμεσης ικανοποίησης και να επιλέξουμε μια σταδιακή, μελετημένη και μακροπρόθεσμη πορεία», είπε ο δικηγόρος.

Έτσι, κάπου ανάμεσα στο «τεστ Ομπάμα» το οποίο έχει να κερδίσει ο Τραμπ και στο «τεστ Marshmallow» του Ιράν βρίσκεται ένας δύσκολος δρόμος προς την ειρήνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που πλημμύρισε τους δρόμους της Κυψέλης

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο με τον 14χρονο ένοπλο λίγο πριν το μακελειό – Είχε σχεδιάσει την επίθεση

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Το «χαμένο» σπίτι του Σαίξπηρ στο Λονδίνο εντοπίστηκε μετά από 400 χρόνια

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live - Στις 11 η συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών για το Κράτος Δικαίου

10:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Πλεόνασμα μεγαλύτερο από τους στόχους» και νέα μέτρα στήριξης στο τραπέζι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: Τα 4 εμπόδια που έχει να υπερβεί ο Τραμπ

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δραπέτευσε την Κυριακή του Πάσχα και επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα για να την κλέψει

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός νταλίκας προκάλεσε τροχαίο

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

10:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Επιχείρηση – «αστραπή» της ΔΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας με σύλληψη διαρρηκτών σε 5 λεπτά

10:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασκευαστικές και developers βλέπουν ευκαιρίες στα φοιτητικά σπίτια και την κοινωνική κατοικία

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: 20χρονος εργάτης έπεσε από ύψος δέκα μέτρων

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το έθιμο αιώνων που αναβιώνει την Κυριακή του Θωμά στα κοιμητήρια της Καλαμαριάς

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

09:38ANNOUNCEMENTS

Masterclass By Onassis Stegi - Γιάννης Οικονομίδης: Το Φαινόμενο της Σπασμένης Φλέβας

09:35LIFESTYLE

Akylas: Έκανε guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ

09:35ΚΟΣΜΟΣ

YouTube: Κλείνει φιλοϊρανικό κανάλι που δημοσίευσε σκηνές με Lego που διακωμωδούσαν τον Τραμπ

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βορειάδες - Πότε θα φύγει η αφρικανική σκόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης ανιψιάς όταν εκείνη ήταν 5

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Όλες οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις - Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βορειάδες - Πότε θα φύγει η αφρικανική σκόνη

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ