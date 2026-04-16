Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση ηγετών Ισραήλ - Λιβάνου την πρώτη μετά από 34 χρόνια

O Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μετά από 34 χρόνια, συνάντηση των ηγετών Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε στην ανάρτησή του, την οποία ξεκίνησε γράφοντας πως προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για να αναπνεύσουν οι δύο χώρες.