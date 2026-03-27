Live

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη και ιρανικά αντίποινα - Ο Τραμπ δίνει παράταση 10 ημερών

Λεπτό προς λεπτό στο Newsbomb.gr όλες οι εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν 

Newsbomb

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη και ιρανικά αντίποινα - Ο Τραμπ δίνει παράταση 10 ημερών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι που απειλεί να αναφλέξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει περιέλθει η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν με τις δύο πλευρές να προχωρούν πλέον σε εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Τα ξημερώματα το πολεμικό σκηνικό έλαβε νέες διαστάσεις όταν ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε στοχευμένους βομβαρδισμούς στην ιρανική πρωτεύουσα. Το επίσημο ανακοινωθέν των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ αναφέρει: «Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης».

Η απάντηση της Τεχεράνης υπήρξε άμεση. Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χτυπήματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ισραηλινών στόχων καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων σε κράτη του Κόλπου. Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κατάρ Κουβέιτ και Μπαχρέιν εστιάζοντας πρωτίστως σε υπόστεγα συντήρησης των αμερικανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Μέσα σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό τοπίο η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται σε ένα διπλό ταμπλό στρατιωτικής προετοιμασίας και παρασκηνιακής διπλωματίας. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Wall Street Journal το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει σχέδια για την ανάπτυξη επιπλέον δέκα χιλιάδων στρατιωτών στην περιοχή ώστε να παρέχει περισσότερες επιχειρησιακές επιλογές στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική κίνηση αποκλιμάκωσης παρατείνοντας κατά δέκα ημέρες το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη. Στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε: «Σύμφωνα με αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, ανακοινώνω ότι αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο για την καταστροφή των ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ)». Παράλληλα τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν εξαιρετικά καλά παρά τις λανθασμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου που μεταδίδονται ως ψευδείς ειδήσεις.

Την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται το πολεμικό μέτωπο του Λιβάνου παραμένει ανοιχτό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας νέες εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν εικόνες με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τις συγκεκριμένες συνοικίες που αποτελούν προπύργια της Χεζμπολάχ και σφυροκοπούνται σχεδόν καθημερινά από τις αρχές Μαρτίου. Το γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι νέοι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν χωρίς να προηγηθεί καμία προειδοποίηση ή εντολή εκκένωσης προς τους αμάχους.

Η ραγδαία επιδείνωση της κρίσης κινητοποίησε και τις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ δηλώνοντας: «Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ δεδομένων των καθημερινών επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (8)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
