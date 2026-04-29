ΗΠΑ: Ξεκίνησε η πρώτη ακρόαση του Πιτ Χέγκσεθ στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ δεν επέλεξε τη διπλωματική οδό, προτιμώντας να επιτεθεί ευθέως στους επικριτές του πολέμου στο Ιράν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το οικονομικό έτος 2027, στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που ξεκίνησε με συνθήματα διαμαρτυρίας έξω από τη γεμάτη αίθουσα της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων, ο Πιτ Χέγκσεθ κλήθηκε να υπερασπιστεί για πρώτη φορά δημόσια τις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ στο μέτωπο του Ιράν. Η ακρόαση, αν και τυπικά αφορούσε τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2027, μετατράπηκε γρήγορα σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης, με τους Δημοκρατικούς να αμφισβητούν τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα ενός πολέμου που ξεκίνησε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Η ένταση ήταν διάχυτη από την πρώτη στιγμή, όταν ο Χέγκσεθ πέρασε ανάμεσα σε πλήθος που φώναζε υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη διαδικασία.

Επιθέσεις και κατηγορίες για ηττοπάθεια

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ δεν επέλεξε τη διπλωματική οδό, προτιμώντας να επιτεθεί ευθέως στους επικριτές του.

Κατά την εισαγωγική του δήλωση είπε: «Προσεύχομαι ο Θεός να συνεχίσει να προστατεύει τα στρατεύματά μας που βρίσκονται σε κίνδυνο»

Χαρακτήρισε μάλιστα τους Δημοκρατικούς, αλλά και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς που εκφράζουν επιφυλάξεις, ως τον «μεγαλύτερο αντίπαλο» που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, κατηγορώντας τους για απερίσκεπτο και ηττοπαθή λόγο.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος εχθρός που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι τα απερίσκεπτα, ανεύθυνα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων. Δύο μήνες έχουν περάσει, σας υπενθυμίζω, δύο μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης. Αν χρειαστεί να σας το υπενθυμίσω, η γενιά μου γνωρίζει πόσο καιρό ήμασταν στο Ιράκ, πόσο καιρό ήμασταν στο Αφγανιστάν, πόσο καιρό ήμασταν στο Βιετνάμ. Δύο μήνες σε έναν υπαρξιακό αγώνα για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού: Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Είμαστε περήφανοι για αυτό το εγχείρημα».

Πάντως, οι απαντήσεις του δεν φάνηκαν να κάμπτουν την αντίσταση της αντιπολίτευσης. Ο Άνταμ Σμιθ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, ανταπάντησε χαρακτηρίζοντας παράλογο τον ισχυρισμό ότι η στρατηγική του Πενταγώνου βασίζεται στον ρεαλισμό, την ώρα που το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και πόρους παραμένει δυσθεώρητο. Σύμφωνα με τον Σμιθ, η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πού οδηγεί αυτή η σύγκρουση και ποιο είναι το τελικό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της στη Μέση Ανατολή».

Στο μικροσκόπιο το ιστορικό ρεκόρ δαπανών

Νωρίτερα, ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, προσπάθησε να κρατήσει μια πιο θεσμική στάση, επικαλούμενος το παράδειγμα του στρατηγού Μάρσαλ και τη σημασία του πολιτικού ελέγχου πάνω στο στράτευμα.

Παρά την προσπάθεια αυτή, οι ερωτήσεις παρέμειναν αμείλικτες, εστιάζοντας στο τεράστιο έλλειμμα πυρομαχικών και την αποτυχία ανάσχεσης των ιρανικών drones που προκάλεσαν απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις. Το προτεινόμενο ποσό του 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το 2027 κρίθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Μάικ Ρότζερς, ως αναγκαίο για την αποτροπή νέων απειλών και τον εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου.

Η συζήτηση για τα drones και τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας κυριάρχησε, καθώς η πίεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεγαλώνει ακόμα και εντός του στρατοπέδου των Ρεπουμπλικανών. Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι επόμενες ψηφοφορίες στο Κογκρέσο θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τη διατήρηση της στήριξης στην πολεμική ηγεσία του Τραμπ, ειδικά αν ο πόλεμος συνεχίσει να εξαντλεί τα αμερικανικά αποθέματα χωρίς ορατό διπλωματικό διέξοδο.

