Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης: Ρεκόρ ζήτησης 36 δισ. ευρώ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο

Οι αγορές «σπρώχνουν» την Ελλάδα, 36 δισ. στο 10ετές ομόλογο

Γιάννης Νικηφοράκης

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης: Ρεκόρ ζήτησης 36 δισ. ευρώ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ από την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου με επιτόκιο 3,75%, χαμηλότερο από τον αρχικό προγραμματισμό.
  • Η ζήτηση για το 10ετές ομόλογο έφτασε τα 36 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 95% του δανειακού προγράμματος για το 2026.
  • Το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού δημοσίου χρέους παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, με οριακή μείωση το 2025 στο 2,18%.
  • Ο ESM και ο EFSF ενέκριναν πρόωρη αποπληρωμή δανείων GLF ύψους 6,94 δισ. ευρώ, χρησιμοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα του "σκληρού μαξιλαριού".
  • Παρά τις πιέσεις από την επικείμενη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ, η ελληνική αγορά ομολόγων εμφανίζει ανθεκτικότητα με απόδοση 3,77% στη δευτερογενή αγορά.
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Με επιτόκιο ελαφρώς χαμηλότερο από τον αρχικό προγραμματισμό, χάρη στην μεγάλη ζήτηση, το ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε σήμερα 3 δισ. ευρώ με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου καλύπτοντας περίπου το 95% του δανειακού προγράμματος για το 2026.

Η ζήτηση για το 10ετές ομολόγο έφθασε τα 36 δισ. ευρώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με αποτέλεσμα το επιτόκιο του να διαμορφωθεί μόλις 0,68% υψηλότερα από το επιτόκιο διατραπεζικής (Mid Swap) δηλαδή περίπου στο 3,75%, ενώ, ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%.

Το αρχικό κουπόνι (επιτόκιο) του ομολόγου όταν είχε εκδοθεί είχε διαμορφωθεί στο 3,375%.

Την επανέκδοση του ομολόγου είχαν αναλάβει για το ελληνικό Δημόσιο οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.

Σε κάθε περίπτωση παρά το γεγονός ότι οι αγορές ομολόγων στην Ευρωζώνη κινούνται υπό την πίεση που δημιουργεί η διαφαινόμενη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει αύριο (11/06) σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, η ελληνική αγορά εμφανίζει ανθεκτικότητα.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) κυμαίνεται στο 3,77%, και είναι μόλις 0,78% υψηλότερη από αυτήν (3,07%) του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου.

Πάντως, το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, το κόστος εξυπηρέτησης υποχώρησε οριακά το 2025 στο 2,18% από 2,27% το 2024, εξέλιξη που αντανακλά τη μεγάλη διάρκεια και την ιδιαίτερη δομή του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους (Γενικής Κυβέρνησης) στο τέλος Μαρτίου 2026 ήταν 1,38% σε ταμειακή βάση συμπεριλαμβανομένων των swaps και 1,84% περιλαμβανομένων των swaps, πλέον αναβαλλόμενων τόκων των δανείων του EFSF, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ESM και ο EFSF άναψαν το «πράσινο φως» στην kυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων του Greek Loan Facility, ύψους 6,94 δισ. ευρώ, τα οποία αρχικά λήγουν την περίοδο 2029 – 2035, κάνοντας χρήση από τα ταμειακά διαθέσιμα του λεγόμενου «σκληρού μαξιλαριού».

Το Greek Loan Facility αποτέλεσε μέρος του πρώτου πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα το 2010 και περιλάμβανε διμερή δάνεια από 14 χώρες της Ευρωζώνης, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων παραμένουν ανεξόφλητα περίπου 26,3 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή GLF μέχρι σήμερα, έπειτα από αντίστοιχη κίνηση το 2025.

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