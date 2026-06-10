Από τον Πηνειό έως τις πόλεις και τα νησιά: Η λειψυδρία «ξαναχτυπά» την πόρτα της χώρας

Snapshot Η Θεσσαλία αντιμετωπίζει σοβαρό υδατικό πρόβλημα λόγω λειψυδρίας, κλιματικής αλλαγής και κακοδιαχείρισης των υδατικών πόρων.

Η διακοπή της φυσικής ροής στον Αχελώο και η επιδείνωση της κατάστασης στον Πηνειό έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός με έργα αξιοποίησης υδάτων, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων.

Η μεταφορά νερού από τον Αχελώο θεωρείται από πολλούς ως απαραίτητη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος στη Θεσσαλία.

Ο υδατικός σχεδιασμός απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Snapshot powered by AI

Το νερό, ένας πόρος που για δεκαετίες θεωρείτο αυτονόητος, εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα της Ελλάδας.

Η αυξανόμενη πίεση στους υδροφορείς, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φέρνουν τη λειψυδρία στο προσκήνιο. Η Θεσσαλία, μία περιοχή που στηρίζει μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι αποφάσεις του σήμερα θα καθορίσουν την επάρκεια νερού των επόμενων δεκαετιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Νερό και Θεσσαλία» στη Λάρισα, με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων και στελεχών της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ανέλυσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και κατέθεσαν προτάσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Οι ομιλητές ανέδειξαν το σοβαρό οικολογικό πρόβλημα που συνδέεται με το νερό στις δύο λεκάνες απορροής ποταμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση που επικρατεί στη λεκάνη του Αχελώου, στην περιοχή του ημιτελούς φράγματος Συκιάς, όπου –όπως επισημάνθηκε– η πολύχρονη διακοπή της φυσικής ροής των ποταμών έχει επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκε και η λεκάνη του Πηνειού, με τους συμμετέχοντες να περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη εικόνα για τα επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα οικοσυστήματα. Η αυξημένη ζήτηση νερού για άρδευση, σε συνδυασμό με τη ρύπανση από γεωργικές, αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, ασκεί έντονες πιέσεις στους διαθέσιμους πόρους.

Ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Μιγκίρος, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60 και υποστήριξε ότι η Θεσσαλία βρίσκεται σε κατάσταση υδατικού συναγερμού λόγω της διαχρονικής κακοδιαχείρισης των πόρων.

Όπως τόνισε, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με έργα αξιοποίησης υδάτων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και δράσεις εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ ζήτησης και διαθέσιμων αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων της Θεσσαλίας μέσω μεταφοράς νερού από τον Αχελώο. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος της περιοχής, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι ο στόχος είναι η επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων.

Στη σημασία του διαλόγου, της συνεννόησης και της άμεσης λήψης μέτρων αναφέρθηκαν επίσης οι Ζήσης Αργυρόπουλος, Δημήτρης Ντογκούλης και Τάσος Μπαρμπούτης, υπογραμμίζοντας ότι το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ και καθηγητής, Νίκος Δέρκας, παρουσίασε τον σχεδιασμό και τους στόχους του Οργανισμού, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που συνοδεύουν το εγχείρημα, αλλά εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι σύντομα θα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο του.

Τέλος, ο ομότιμος καθηγητής και πρώην πρύτανης, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, στάθηκε στην ανάγκη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου γύρω από το σύνθετο υδατικό ζήτημα της Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων μπορούν να προκύψουν βιώσιμες λύσεις για το μέλλον.

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