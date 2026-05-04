Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

Snapshot Η Αστυπάλαια κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για τρεις μήνες.

Η απόφαση υπογράφηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Η κήρυξη έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, παρατάθηκε για τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Πάτμο. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε απόφαση με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών μηνών, ελήφθη έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) καθώς και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παράλληλα με την ένταξη της Αστυπάλαιας στο συγκεκριμένο καθεστώς, το υπουργείο προχώρησε και στην παράταση του μέτρου για την Πάτμο. Η απόφαση προβλέπει ότι το νησί θα παραμείνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, επίσης λόγω λειψυδρίας, για επιπλέον τρεις μήνες

Διαβάστε επίσης