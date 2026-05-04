Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

Άμεση αντίδραση προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη οι πληροφορίες για ενδεχόμενη περικοπή πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων του τουρισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνο, προκειμένου να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος.

Κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, προγραμματίστηκε για την Τρίτη 5 Μαΐου στις 16:00 διαδικτυακή συνάντηση με τη διοίκηση της Ryanair. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της αεροπορικής εταιρείας και να υπάρξει επίσημη εικόνα για το αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται τα δρομολόγια.

Παράλληλα, ο δήμος απέστειλε επιστολή προς τη Fraport, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγές στους όρους συνεργασίας με τη Ryanair, καθώς και για το αν έχουν κοινοποιηθεί σχετικές αποφάσεις από την εταιρεία.

Εστάλη επιστολή και στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ευρύτερη σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να καθοριστεί ενιαία στρατηγική.

Η διασφάλιση των συμφερόντων της Θεσσαλονίκης και της τουριστικής της δυναμικής αποτελεί, όπως επισημαίνεται από τη δημοτική αρχή, βασική προτεραιότητα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, εκπρόσωποι της αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη, με βασικό αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

