Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Συζητήθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για το ενδεχόμενο συρρίκνωσης πτήσεων και προς το αεροδρόμιοΜακεδονία».
  • Υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ για συντονισμό της διαχείρισης του θέματος.
  • Προγραμματίστηκε διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρίας.
  • Απεστάλησαν επιστολές στη Fraport και στην υπουργό Τουρισμού για ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στη συνεργασία με τη Ryanair.
  • Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για αξιολόγηση των δεδομένων και κοινό συντονισμό.
Σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος. Μετά από αίτημα του δημάρχου, που υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο, στις 4 το απόγευμα, διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρίας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Παράλληλα, εστάλη επιστολή στη Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.

Σχετική επιστολή εστάλη και στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει. Τέλος, συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός. «Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά της, η κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για συντονισμένες κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παρέπεμψε στην αυριανή σύσκεψη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

