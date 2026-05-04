Πτώση σκάλας στο αεροδρόμιο στον Άραξο: Ερώτηση στη Βουλή για τις συνθήκες του ατυχήματος

Ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτημα στη Βουλή για το ατύχημα στον Άραξο

Μιχάλης Παπαδάκος

Πτώση σκάλας στο αεροδρόμιο στον Άραξο: Ερώτηση στη Βουλή για τις συνθήκες του ατυχήματος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Βουλή έφτασε το ατύχημα που έλαβε χώρα στον Άραξο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, όταν η σκάλα επιβίβασης υποχώρησε κατά την τελετή υποδοχής πτήσης μεγάλης αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο της αχαϊκής κωμόπολης.

Ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατέθεσε σχετικό ερώτημα στη Βουλή.

Παράλληλα, κατέθεσε την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «καταγγέλλει δημόσια όσους είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης εκδήλωσης στο αεροδρόμιο του Αράξου» διότι «κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα συνάδελφοι – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και οπερατέρ – να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων» με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να τραυματισθούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

araxos.jpg

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Σ. της της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα «ατυχές συμβάν». Είναι το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας».

Επιπλέον, «πέραν του κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, καταγράφηκαν και εκτεταμένες φθορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό των συναδέλφων, με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται ολοσχερώς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο εργαζόμενους που ήδη δοκιμάζονται από τις συνθήκες του επαγγέλματος».

Επιπλέον, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. δεν θα επιτρέψει «καμία συγκάλυψη, καμία υπεκφυγή» στην απόδοση ευθυνών, γιατί «η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Τέλος, αφού σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Υ.Π.Α. «σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος», είναι αναγκαία η άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τα πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα, προκειμένου:

  • να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν,
  • να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων και το πλήγμα στην εικόνα του τουρισμού για την Δυτική Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλείας,
  • να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός των εργαζόμενων δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ, εικονοληπτών και των μέσων τους.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της αναφοράς και ενημέρωση για τις ενέργειές σας.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2026
Οι καταθέτοντες Βουλευτές
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:46ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου: «Δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έως ότου σταματήσει ο πόλεμος»

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον προπηλακισμό εις βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

15:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν υπάρχουν βουνά πάνω από 9.000 μέτρα: Η επιστήμη εξηγεί το «ταβάνι» της Γης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές πείραμα: Βραζιλιάνοι επιστήμονες γεμίζουν τα δέντρα του Αμαζονίου με CO₂ του μέλλοντος

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο MV Hondius: Τρεις νεκροί από χανταϊό, δυο βαριά άρρωστοι στην «κρουαζιέρα του θανάτου»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Κατημερτζής - Είχε διατελέσει δήμαρχος Καισαριανής

14:57ΥΓΕΙΑ

Πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο νοσοκομείο «Μεταξά»

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προφυλακιστέος ο 50χρονος Βούλγαρος για τη μεταφορά μισού τόνου κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για δασμούς Τραμπ: «Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος στον κόσμο. Όταν υπογράφεις συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις τι θα πάρεις»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση σκάλας στο αεροδρόμιο στον Άραξο: Ερώτηση στη Βουλή για τις συνθήκες του ατυχήματος - ΕΔΕ από ΥΠΑ, μήνυση από τραυματίες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

14:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης  

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα για 5 μήνες στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες αργίες του 2026 που απομένουν είναι τριήμερα

14:07LIFESTYLE

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση μετά την παραίτηση Δάρα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο MV Hondius: Τρεις νεκροί από χανταϊό, δυο βαριά άρρωστοι στην «κρουαζιέρα του θανάτου»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Σοκάρουν οι αναφορές των γιατρών στο Κέντρο Υγείας - «Σχεδόν όλα τα οστά είχαν κατάγματα»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Κατημερτζής - Είχε διατελέσει δήμαρχος Καισαριανής

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι Αμερικανοί

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολγοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν υπάρχουν βουνά πάνω από 9.000 μέτρα: Η επιστήμη εξηγεί το «ταβάνι» της Γης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ