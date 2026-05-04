Πτώση σκάλας στο αεροδρόμιο στον Άραξο: Ερώτηση στη Βουλή για τις συνθήκες του ατυχήματος

Στη Βουλή έφτασε το ατύχημα που έλαβε χώρα στον Άραξο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, όταν η σκάλα επιβίβασης υποχώρησε κατά την τελετή υποδοχής πτήσης μεγάλης αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο της αχαϊκής κωμόπολης.

Ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατέθεσε σχετικό ερώτημα στη Βουλή.

Παράλληλα, κατέθεσε την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «καταγγέλλει δημόσια όσους είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης εκδήλωσης στο αεροδρόμιο του Αράξου» διότι «κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους, σκάλα επιβίβασης υποχώρησε, με αποτέλεσμα περισσότεροι από δέκα συνάδελφοι – δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και οπερατέρ – να βρεθούν στο κενό από ύψος άνω των τριών μέτρων» με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να τραυματισθούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Σ. της της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. «το περιστατικό αυτό δεν είναι ένα «ατυχές συμβάν». Είναι το αποτέλεσμα προκλητικής αδιαφορίας και επικίνδυνης προχειρότητας».

Επιπλέον, «πέραν του κινδύνου για ανθρώπινες ζωές, καταγράφηκαν και εκτεταμένες φθορές στον επαγγελματικό εξοπλισμό των συναδέλφων, με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα να καταστρέφονται ολοσχερώς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο εργαζόμενους που ήδη δοκιμάζονται από τις συνθήκες του επαγγέλματος».

Επιπλέον, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. δεν θα επιτρέψει «καμία συγκάλυψη, καμία υπεκφυγή» στην απόδοση ευθυνών, γιατί «η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Τέλος, αφού σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Υ.Π.Α. «σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος», είναι αναγκαία η άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τα πόρισμα για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα, προκειμένου:

να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν,

να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων και το πλήγμα στην εικόνα του τουρισμού για την Δυτική Ελλάδα και ειδικά για την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλείας,

να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός των εργαζόμενων δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ, εικονοληπτών και των μέσων τους.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της αναφοράς και ενημέρωση για τις ενέργειές σας.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2026

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

